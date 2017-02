Denise Dumas, indignadísima por una resolución del caso Maradona-Ojeda

Un "último momento" revelado por Pía Shaw sobre la disputa legal entre Verónica Ojeda y Diego Maradona, que daba cuenta de la decisión de la ex del Diez de ponerle punto final a su temporada teatral en Mar del Plata y regresar a Buenos Aires para solucionar el mencionado conflicto, culminó en un duro descargo de Denise Dumas, quien se mostró indignada por la decisión de la Justica en torno de este caso. No obstante, tampoco escaparon de las críticas el propio ex futbolista y su abogado, Matías Morla.

"La obra de teatro tenía que terminar el 6 de febrero. Se levanta una semana antes porque Maradona la lleva a la Justicia", señaló Pía, en relación a la audiencia a la que ambas partes deberán acudir para establecer un régimen de visitas entre Diego y su hijo, Diego Fernando.

"Ahora, discúlpenme. Un tipo que vive a 14500 kilómetros, que no ve a su hijo hace tres años, que no le importa y no lo llama para su cumpleaños. Y la madre, que se va a trabajar a Mar del Plata, ¿tiene que contestarle a ese hombre, que ni se ocupa de su hijo? La Justicia es cualquier cosa, en ese sentido. ¿Cómo van a citar a Verónica Ojeda? ¿Por qué no citan al padre? Ese hijo no debe tener ni idea quién es el padre porque lo ve en televisión", señaló Denise.

Casi de inmediato, cuando David Kavlin se refirió a la estrategia legal de parte de la defensa del Diez, la conductora apuntó contra Morla. "Es un caradura. Morla es un caradura. Un hombre entero no hace esa ridiculez. ¿Llamar a la Justicia a Verónica Ojeda porque está en Mar del Plata laburando?", expresó.