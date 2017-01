Desde el 1º de enero las calles de Peñaloza Norte permanecen a oscuras

Las tormentas que se registraron en las últimas semanas dejaron sus consecuencias, en mayor o menor medida, en los barrios más postergados de la ciudad.

Desde calles embarradas, zanjas con agua, ramas caídas. Sin embargo es en Peñaloza Norte donde, desde la mañana del 1 de enero, las noches en las calles del barrio perdieron su brillo.

"Desde hace diez días no tenemos luz en la calle", se quejó Sergio Storli, presidente de la vecinal Peñaloza Norte.

Y es que desde esa fecha hasta el momento en que fueron consultados por Diario UNO sobre esta problemática y a pesar de los reiterados reclamos a las áreas correspondientes no obtuvieron solución, es por esto que optaron como última salida hacerla pública a través de las redes sociales.

Storli detalló que las calles afectadas son: Pasaje Braile al 9600, en donde hacia el oeste el servicio de alumbrado está cortado; en calle Europa al 9700 y desde Aguado (zona oeste) desde el 9600 al 9800 , donde tampoco cuentan con el servicio de energía en la vía pública.

"Lo más problemático es la zona de la plaza, la comisaría y la escuela. Hay mucho vandalismo y actos criminales", sostuvo Storli. La situación favorece a los amigos de lo ajeno que aprovechan la oportunidad para atacar a las personas. En ese sentido el presidente de la vecinal aseguró que en las últimas semanas se registraron casos de inseguridad.

El presidente de la vecinal estimó que el desperfecto afecta un total de doce cuadras del barrio, las cuales están totalmente a oscuras.





Peñaloza Norte 2.jpg







Ante el acecho de los malvivientes por la noche, las personas optan por permanecer en sus viviendas. "No sale nadie porque es un peligro dejar la casa primero y no sabés con quién te encontrás porque no se ve nada. La zona de la plaza es terrorífica", describió el referente vecinal.

Ante este cuadro, desde la vecinal solicitan una rápida solución. Una de las hipótesis que manejan es la posibilidad de que se trate de un problema en la fase que alimenta esa línea, ya que el sector de Peñaloza al 9500 (en el oeste del barrio) cuenta con el servicio. "Durante la noche el movimiento en la calle es nulo –describió Storli–. De noche es terrorífico".

Cada día que pasa el malestar se hace evidente entre los vecinos, que en los últimos días se acercaron hasta la vecinal para encontrar una solución. Sin embargo y a pesar de la cantidad de reclamos que la entidad realizó, aún no hay solución.





Intransitable

A la lista de reiterados problemas, Storli sumó el estado de las calles, que a pesar de la salida del sol aún no están en condiciones.

"El tema de las calles está complicado, hay una sola salida que es la de colectivos y es la que se ubica a la altura de Combatientes de Malvinas y Pasaje Braille", explicó el presidente vecinal que a diario transita las calles para monitorear el estado de las mismas.

En ese sentido, señaló que el principal factor que colabora en el deterioro de las arterias es la falta de desagües ya que, sin estos, el agua permanece varios días estancada. "Por más que le coloquen ripio dura dos días, como pasa el colectivo lo arreglan, pero llueve dos gotas y es un desastre".