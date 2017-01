Hace exactamente un año, los pasillos del hospital de niños Orlando Alassia resonaban por el desconsuelo y tristeza que generó la muerte de Iván Albarengo, un niño de 11 años que en la tarde del 18 de enero del 2016 fue impactado por una bala calibre 9 milímetros en su cabeza cuando intentó escapar de una balacera desatada en Boneo al 5600 del barrio Las Lomas. El chico agonizó cinco días y murió.





Un año después, su mamá, Patricia Romero, afronta los días más pesados. Se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico, sale poco a la calle y está sin trabajar. A eso se le suma el inmenso dolor por la muerte de su pareja, Daniel Almada –ver aparte–, quien el 4 de octubre del 2015 había fallecido a causa de una bala perdida a metros de donde también fue impactado Iván.





De todas formas sigue en pie y espera el juicio por el caso de su hijo, que tiene a tres imputados. "Cuando sea voy a ir, no me quedaré sentada. Yo no fui la que hizo daño, a mí me lo hicieron. Yo era una mujer que cuidaba a mis hijos y trabajaba. Desde que pasó lo de Iván, se destruyó todo, nada es igual", contó Patricia a Diario UNO en un dialogo mantenido sobre una escalinata del Cementerio Municipal, a escasos metros de donde se encuentra sepultado su pequeño hijo.

Lo llorará siempre

Patricia lloró y se mantuvo como pudo. Superar lo de Iván no fue fácil. "Desde ese día hasta este año yo no he tenido tranquilidad, estoy con tratamiento psiquiátrico porque no duermo, siento que lo veo. Por ahí veo que él me está hablando. Es muy difícil", aseguró. "Cuando estoy sentada, con la mente en blanco, él se me viene a la mente y pienso que le arrebataron la vida a un niño de once años pero que además mañana puede ser otro", agregó.





La última vez que Patricia vio a Iván, fue en la mañana del 18 de enero –día de la balacera– a las 10. Él le avisó que iba a comenzar una colonia de vacaciones que se había organizado con niños que asisten a la copa de leche en el populosa barriada del oeste santafesino que está atravesada por el Camino Viejo a Esperanza.





Unas horas después, a las 14.30 aproximadamente, una balacera se inició en el barrio. Iván, que hacía una semana había empezado a hacer una changa en un súper de Boneo al 5600 y esperaba para ingresar al mismo, estaba bajo unos árboles. Las balas iban en dirección hacia la zona donde se encontraba el niño. Asustado por la situación intentó salir y terminó alcanzado por un proyectil que le ingresó por el temporal derecho y salió por el izquierdo.

"En ese momento no hubo un enfrentamiento entre bandas. Tiraron ellos por tirar. Iván estaba ahí, debajo de ese árbol y le decían que se quedara ahí pero él se abatató y salió corriendo cuando le tiraron el tiro", explicó la madre del pequeño baleado sobre lo que pudo reconstruir del suceso.





"Cuando me encontré con él, fue en el hospital, cuando ya se había dado una muerte cerebral", recordó entre lágrimas Patricia sobre ese tenso momento en el Orlando Alassia.

Alvarengo3 Iván murió en la tarde del 22 de enero tras cinco días de agonía en el Orlando Alassia.



La muerte de Iván se constató en el efector de salud tras cinco días de agonía. Su muerte despertó una gran indignación en el barrio Las Lomas y Cabal. Tanto es así que en momentos que el pequeño todavía se encontraba internado, un grupo de vecinos se autoconvocó y marchó hacia los tribunales santafesinos para exigir justicia por el hecho. Aquella protesta, la cual llevaba carteles con los nombres de los asesinos del niño, se ganó la bronca de quienes estuvieron –y están– involucrados en aquella balacera fatal, es el rumor que circula constantemente en el barrio. Por este motivo, hubo ciertas represalias contra quienes pidieron justicia por Iván y también exigieron más seguridad a las autoridades. Al respecto, Patricia confesó que en más de una oportunidad fue amenazada para que retire la denuncia de los hechos. En tanto, tras quedar detenidos los principales imputados del tiroteo, Patricia destacó que el barrio cambió durante el último tiempo. "Ahora está más tranquilo. Ahora hay seguridad, hay luces, cosa que nunca hubo en Las Lomas", indicó.

Alvarengo2 Por justicia. La mujer es querellante desde septiembre del 2016. Juan Manuel Baialardo / Uno Santa Fe



Esperan su juicio

La causa se encuentra a un paso del juicio oral. A fines del 2016, la fiscala de homicidios, Cristina Ferraro, presentó la acusación a los tres imputados: German C., alias "Germancito", Alejandro B. (24) alias "El Porrón" y Leandro A. (20). Dicha acusación pidió la prisión perpetua para los tres acusados y fue aceptada por los abogados querellantes del Centro de Asistencia Judicial (CAF), quienes patrocinan en el proceso judicial a Patricia Romero en su búsqueda de justicia.

A un año de aquel triste y desconsolado hecho, Patricia espera concluir con este calvario que comenzó el 22 de enero del 2016.