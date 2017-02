Desgarrador testimonio de Belén Torres: "Me arruinó la vida"

En Desayuno Americano el programa de Pamela David hablamos con Belén Torres y su padre Rubén, quienes dieron más detalles sobre la oscura vida de Gerardo Billiris, coordinador de grupo pediátrico del Hospital Militar, en el área de Anestesiología que la golpeó salvajemente luego de una noche que consumieron drogas en exceso.

"Yo no me acuerdo de nada, solo recuerdo cuando salí del departamento y pedí ayuda... Tenía dos opciones, miré hacia la puerta y miré hacia el balcón. Yo no me acordaba que estaba en un sexto piso, si yo no destrababa la puerta de entrada tenía pensado saltar por el balcón", contó Belén.

Ante la pregunta de qué clase de persona era Gerardo Billiris, la joven dijo que "veía una persona amable, amigable, nunca pensé nada malo de él, le tenía confianza".

Sin embargo, la investigación policial avanza hacia zonas más oscuras y ya no se descarta una red de trata de personas vinculada a Billiris. De hecho, hay un nuevo detenido en una causa investigada por el Juzgado de Instrucción N°40 a cargo del doctor Rodolfo Cresceri.

Se trata de Cristopher Martín Rosenthal, de 26 años, hijo de un importante bróker de seguros que fue arrestado esta madrugada en la zona de Martínez por la división Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad.

Rosenthal se convierte en el tercer preso del caso junto a Billiris mismo y el relacionista público y actor Juan Martín Mercado. Se sospecha, precisamente, que Mercado le habría presentado chicas al nuevo detenido. Rosenthal está detenido por abuso deshonesto. "Al nuevo detenido no lo conozco, en ese departamento entraba y salía mucha gente", dijo Belén.

"Detrás de la historia de Belén hay una historia muy grande, ya se habla de una banda. Por ejemplo; la empleada doméstica, ella era proveedora de drogas", contó Facundo Pastor, y Belén confirmó que "se cocinaban crack en ese departamento".