Desgarrador video: se enteró del fallecimiento de su madre en pleno partido

La noticia se supo pocos minutos después de que Marco Pappa entró de cambio al minuto 55 en el juego de su equipo Municipal contra Guastatoya, en el estadio El Trébol. Edwin Fuentes, jugador del conjunto rival, se acercó a él y le dio sus condolencias por la muerte de su madre. Después de que salió del campo, el jugador se vio entristecido por la noticia. Jugadores y cuerpo técnico le dieron el pésame. La afición reunida en el estadio coreó su apellido.

Embed









Muchos creen que lo de Edwin Fuentes fue un gesto de "mala leche", pero el jugador salió para tratar de esclarecer lo que sucedió: "Él es un gran jugador, por eso estuvo en el extranjero. Yo lo que le dije fue lo que había escuchado en la tribuna. Le di el pésame. No fue con mala leche que le dije eso", inició.

"Eso fue lo que pasó. Mucha gente escucha y se cree las cosas, pero yo sólo le di mi sentido pésame. ¿El mejor momento para darle el pésame? Yo no lo conozco a él, ¿cómo le iba a hablar después y toda la cosa? Lo digo de todo corazón: no fue mi intención".

Al ser preguntado sobre si lo hizo para sacarlo del encuentro, Fuentes contestó: "No, para nada. Yo tengo mi familia y con eso no se juega. Yo se lo dije porque yo lo considero un colega. Yo he estado en selección... no tuve la oportunidad de jugar con él, pero los compañeros que habían estado antes me han platicado de él".

La madre de Marco Pappa fue encontrada sin vida en la mañana de este miércoles. Tenía 52 años de edad. Y se desconoce la causa de la muerte. De acuerdo al reporte de la Policía Nacional Civil no hay signos de violencia.





Fuente: el Mundo Deportivo