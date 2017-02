Después del episodio de robo, habló Lizy: "No es más mi pareja"

"Estoy un poco angustiada. Reconocí mis pertenencias. Creo que no hubo delito ni mala intención. No lo voy a denunciar, solamente di mi declaración", dijo la humorista.

Detuvieron al novio de Lizy Tagliani con objetos de valor de la humorista. ¿le robó?



"Hace un año que convivimos. Esto fue un baldazo. No nos habíamos peleado, estábamos perfecto. Hay una caja fuerte que es nuestra, vivimos juntos", agregó.





"No quiero tener más una relación con él pero quiero ayudarlo en este momento. Me dio una explicación creíble, dice que no era él en ese momento", dejó en claro Tagliani.





Lizy dijo que lo sigue amando pero que decidió terminar la relación por esto que pasó.