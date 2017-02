Después de que la dejara en vivo, un apasionado beso

"El castillo que armé se desmoronó. Vine a jugar y Matías no me acompañó. Él es el amor de mi vida y estábamos buscando un hijo", aseguró la mujer.





Matias respondió al instante: "No merece que la mire, me faltó el respeto, me humilló. Vos terminaste la relación en un programa de televisión, le hiciste cosas a Damián que a mi no me las hiciste en un año".

Matías llora al reecontrarse con Yanina - Despedida De Solteros La charla y recriminaciones fue subiendo de tono y en un momento el muchacho se quebró al aire: "Estoy acá porque me están obligando, no quiero estar acá con ustedes en esta mesa, no quiero sufrir más".

Después de esa crisis al aire del hombre, unas horas bastaron para que todo volviera a la normalidad y ambos se mostraron a los besos y reconciliados.

Tras una larga conversación telefónica, los participantes se volvieron a ver y decidieron darle una nueva oportunidad a la relación.

Culminaron la escena con un fogoso beso.

Matias y Yanina fueron los primeros eliminados del reality "Despedida de Solteros" y el martes protagonizaron un fuerte cruce en vivo.