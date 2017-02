"Hacemos hincapié en que uno no necesariamente es protagonista con la pelota sino que puede ser sin ella. Por eso destaco el carácter que tuvo el equipo, mostrando una mejor versión en comparación al duelo de la semana pasada (derrota 4-1 contra Talleres). A eso hay que sumarle la dificultad que se nos presentó con la expulsión (de Gerónimo Poblete en el primer tiempo), porque hubo que jugar casi todo el partido con 10, cosa que no es nada fácil. Eso me pone muy feliz", comentó el entrenador sabalero, Eduardo Domínguez, una vez terminado el encuentro en el Coloso Marcelo Bielsa.

Con su tradicional tono leve y sin estridencias, el estratega rojinegro se fue más que satisfecho por lo realizado durante los 90' disputados en Rosario, ante un Newell's que terminó siendo protagonista del torneo en 2016. El 0-0 le quedó bien al partido, pero lo que el DT soslayó tiene que ver con que el equipo estuvo a la altura de las circunstancias.

"Pienso que el resultado fue justo. Lo importante es que Colón trabajó como un equipo y por eso me voy conforme, porque eso es lo que buscamos. Fue solidario en todo momento y eso no podemos obviarlo", comentó.

Desde que está en la institución, Domínguez siempre dejó en claro que, pese a los resultados, todos los amistosos dejan cosas positivas. En este caso quedó todo maximizado por las condiciones adversas a la que debió reponerse Colón, pero que le dieron un plus pensando en que puede ser una situación en cualquier pasaje del próximo semestre.

"Siempre habrá cosas a mejorar. Vamos a trabajar para quedar en defensa bien posicionados después de ir a la ataque. Somos conscientes de eso, porque lo vimos, más que nada al momento de que los laterales pasan al ataque. Siempre hay que tratar de encontrar el equilibrio para encontrar el funcionamiento que pretendemos. Así que contentos por el rendimiento", admitió.

Asimismo, tiró que este tipo de encuentros "nos sirven para ver de qué están hechos los jugadores. El que está bien se mete solo en el equipo, eso está más que claro con nosotros. Hoy Christian (Bernardi) demostró que es desequilibrante, sabíamos que lo era. También está peleando por un lugar Nicolás (Silva), siendo algo bueno para nosotros porque nos dan diferentes cosas. Pero todos tienen en claro que acá nadie tiene el puesto asegurado. Se tienen que ganar los minutos en todo momento".

En el final de la charla con los medios en los vestuarios de la cancha de Newell's, en el primero de los dos partidos (el próximo será el sábado 18 en el Brigadier López), reconoció que estuvo hablando con el presidente José Vignatti, declarando que se sigue pretendiendo un atacante como refuerzo, aunque sin dar precisiones: "Por ahora se sabe que es delantero lo que estamos buscando. Si surge alguna alternativa en otra posición para potenciar, bienvenido sea. El presidente sabe los nombres que le dimos, pero después se verá quién puede llegar".