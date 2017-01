Detuvieron a un peluquero cordobés por la muerte del cachorro Chocolate

Germán Matías Gómez, el hombre de 36 años detenido como presunto autor del ataque que le causó la muerte a Chocolate, habría confesado ser el autor de los hechos que se le acusan tras ser detenido, el sábado por la tarde.





El hombre que tiene una peluquería en un departamento al lado de donde fue hallado salvajemente agredido Chocolate, habría asegurado que le molestaban los cachorros (había siete) y que prendió una bordeadora de césped para tapar los llantos de dolor del perrito, según informa La Voz de San Justo. Precisamente fue secuestrada hoy.





Hasta el momento, Gómez no consigue abogado en la localidad cordobesa de San Francisco –lugar donde se produje el hecho-, que acepte su defensa.





Al igual que la salvaje agresión y posterior muerte de Chocolate, la noticia de la detención del presunto agresor se viralizó rápidamente a través de las redes sociales. Según pudo establecer El Periódico de fuentes cercanas a la investigación, el hombre detenido ya estaba en la mira del fiscal desde el comienzo de la causa, y si bien no se informaron por el hermetismo de la investigación, vecinos del sector pudieron ver que hubo allanamientos en los últimos días en los que se buscaban pruebas.

Germán Matías Gómez (36), el detenido, trabajaba como peluquero en Antártida Argentina al 600 al menos desde fines de 2015, según vecinos del barrio. No era de salir mucho y aparentemente vivía solo. "Era un fantasma", lo definió una fuente que conoce la investigación.





En el marco de la investigación judicial, había testimoniado ante la Justicia días atrás. La fiscalía también había tomado testimonio a otras personas, pero Gómez era el principal sospechoso desde el comienzo de la investigación.





La detención

El principal sospechoso fue detenido en la tarde del sábado 14 de enero en San Francisco. Fue apresado a las 17 tras un allanamiento en un domicilio de calle Antártida Argentina al 600, donde reside y al lado de donde fue hallado despellejado Chocolate.





El hombre fue detenido por personal de la División Investigaciones de la Departamental San Justo, y se le secuestró un elemento cortante (navaja plegable), medicamentos psiquiátricos, una bordeadora de césped y otros elementos de interés para la causa.





Posteriormente fue trasladado a la cárcel de San Francisco, detenido como presunto autor del delito de violación de domicilio y la agresión al cachorro, penalizada por la ley 14346 (la llamada Ley Sarmiento). Quedó a disposición del fiscal de la causa, Oscar Gieco.





La historia de cachorro y sus hermanos





Verónica Notta dijo a La Voz de San Justo que meses atrás apareció en su casa Samanta, la perra que tuvo a Chocolate y sus demás hermanos: "La perra apareció perdida en la casa donde vivíamos y al tiempo quedó preñada y luego tuvo los cachorros. En noviembre pasado mi marido quedó desempleado y nos tuvimos que ir porque la casa pertenecía a su lugar de trabajo".





Notta agregó que donde iban a ir a vivir no tenían lugar para llevar a los canes: "Donde nos íbamos no podíamos tener a los perros. A uno lo logramos a dar a adopción. Entonces la suegra de mi hermano me dice que se quedaba con las dos perritas y de ultima con la mamá". "Los otros -entre ellos Chocolate- los teníamos que dejar en esta casa de campo -prosiguió la mujer- porque no habíamos encontrado dueños para ellos. Entonces ella (por la suegra de su hermano) dice tráeme a todos hasta que encontremos dueño ante la duda de si les iban a dar de comer".





El día de la agresión

Notta contó que el día de la agresión, la mujer que había quedado a cargo de los perros debió viajar para pasar las fiestas con sus familiares, quedando a cargo una pareja que iba al departamento y les daba de comer. La perra mayor se encontraba en un patio al frente del departamento y los cachorros en uno ubicado al fondo del inmueble. "Cuando fueron ese lunes (2 de enero) a la noche se encontraron con esto", indicó.





La Voz de San Justo//El Periódico