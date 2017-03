Diario UNO te invita a ver a Malón, la legendaria banda de heavy metal

MALON EN SANTA FE! Regresa a la ciudad, luego de 20 años interpretando "Nevo orden mundial", más todos sus clásicos. Bandas invitadas: EXANINE - GRUESO CALIBRE

Será el próximo sábado 1 abril, a las 20Hs en Tribus Bar (Pedro Vittori 3523)

La banda integrada por Claudio Strunz (Batería), Antonio Romano (Guitarra), Claudio O'connor (Voz), y Karlos Cuadrado (Bajo), realizó su primer recital masivo en 1995, en el estadio Obras y cuenta en su haber con seis discos y un sin fin de presentaciones en vivo.





Malón es la única banda del heavy que ha trascendido en países como Chile, Uruguay, Estados Unidos, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Centroamérica y México.





El nombre de Malon es muy popular, construido a base de importantes logros que sembraron al tocar en los mayores festivales del momento, además de lograr superarse artísticamente en sus álbumes post era Hermetica. Sin lugar a dudas algunos de los actos internacionales y participaciones varias que son recordadas por citar alguno... Monsters of Rock junto a AC/DC, Kiss , Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Pantera, Slayer, Megadeth, Ánthrax, Faith No More, Helloween, Machine Head, Manowar, entre otras bandas a lo largo de los años 90's.





La disolución de Hermética condujo a la formación de dos nuevas bandas: Almafuerte, con Ricardo Iorio, y Malón, con el resto de los integrantes. Tras unos meses de fogueo en pubs, debutaron para el público grande en julio del '95 en Obras, como teloneros de la banda californiana Machine Head.