Diez consejos para enviar correctamente audios de WhatsApp

Enviar audios o recibir audios en el servicio de mensajería más famoso puede tornarse una pesadilla si se abusa del recurso. Repasemos juntos estas reglas de oro para no utilizar el recurso de mala manera.





Reglas de uso de los audios de WhatsApp





1. Siempre pedir disculpas: "perdón que te mande un audio, pero...". Las excusas pueden ser estar manejando, en la calle o en el medio de un trámite.





2. Máximo 30 segundos. No hace falta saludar, no hace falta introducción: directo a los bifes. Un buen ejercicio es pensarlo como un tuit. O saber lo que vamos a decir antes de apretar "grabar". Dato clave: si nos trabamos o no fuimos directamente al punto, podemos cancelar el mensaje y grabarlo de vuelta.





3. ¿Tenés que mandar algo más largo? ¡Llamá por teléfono! Si no tenés minutos, también podés hablar por WhatsApp. Incluso el mensajero ahora tiene llamadas de voz. La excepción: que el interlocutor te diga "mandame un audio largo y contame tal cosa".





4. ¿Vas a mandar algo "picante" o subido de tono? ¡Avisá! A todos nos pasó darle play a un audio y que en el colectivo se escuche una guarangada. Excepción: audios virales, lo mejor es sorprenderse. Nuestro favorito es el de la enamorada del Brian.





5. Conocer al interlocutor: si es la primera vez que hablás con una persona, primero escribile. El audio de WhatsApp es invasivo, mejor empezar la charla con texto.





6. ¡No usar el altavoz! Los teléfonos son "inteligentes", pero algunas personas no tanto. Si te acercás el celular a la oreja, el audio lo escuchás por el auricular y no por los parlantes.





7. Respeto por el receptor: ¿vas a mandar un audio? Mínimo que se pueda escuchar. Si hay bocinas, nenes gritando, la barra brava de Chacarita alentando... esperá y grabalo más tarde. Excepción: que quieras compartir el último hit de dicha barra.





8. Cantidad: un audio, vaya y pase. El segundo ya es polémico. ¿Tres al hilo? Te bloqueo y me vas a tener que mandar un fax. Si la conversación necesita tanta interacción llamá y dejá de dar vueltas. Lo peor: tres audios, todos de menos de 5 segundos. Preferible UNO solo bien armado (y de hasta 30 segundos, como dijimos en el punto





9. El flagelo lo frenamos entre todos: ¿te mandan muchos audios de WhatsApp? Un buen truco es contestar "no te puedo escuchar ahora"... y nunca darle play al mensaje. Le clavamos el visto y van a tener que escribir sí o sí.





10. En honor al Diego, el 10 va dedicado a Maradona. "Ehhhh", "esteeeee", "visteeeeeeeh", "y bueeeenooooo". ¡NO! Directo al grano. Pensá lo que vas a decir antes de arrancar. También calculá el momento en el que se empieza a grabar, para que la frase no quede cortada. Además, nunca dejes lo importante del mensaje para el final. Decí directamente eso y listo.





Excepción: si no podés escribir sin faltas de ortografía, el audio siempre es una mejor opción. Eso sí, respetando estas 10 reglas claves para mandar mensajes de voz.





TN