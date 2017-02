El día de San Valentín no pasó desapercibido en las redes. Los famosos aprovecharon para recordarles a sus parejas cuánto los aman.

Y mientras la mayoría publicó tiernas imágenes, la novia de Maxi López sorprendió con una imagen en la que sale sola y mostrando la cola.

Daniela Christiansson le dejó un mensaje al delantero, con quien celebra tres años de amor, pero la imagen dejó descolocado a más de uno.

De todas maneras la imagen no tuvo demasiada aceptación: en las primeras diez horas no alcanzó ni 300 "likes". Sin dudas, el estilo "Wanda" no le funciona a la sueca.