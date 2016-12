Doble homicidio en un departamento de barrio Sur

En la víspera de Navidad, un hombre de 25 años mató a su ex suegro y ex cuñada a puñaladas en un departamento de barrio Sur. La ex pareja del homicida, una joven de 20 años, resultó herida junto a una mujer.

Pasadas las 6 de la mañana de este sábado 24 de diciembre, una vecina del 8º piso del edificio ubicado en 25 de Mayo 1641, advirtió la situación que se estaba dando en el departamento contiguo y llamó al 911. Policías que estaba en la zona llegaron al lugar y se encontraron con la dramática escena del crimen.

Detuvieron al joven de 25 años y le secuestraron el cuchillo con el que apuñaló y mató al hombre de 45 años, identificado como Gustavo Dusso y a su hija de 15, Camila Dusso.





Doble crimen