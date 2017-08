Domínguez sobre Brian Fernández: "Las alternativas que buscamos son otras"

Eduardo Domínguez, entrenador de Colón, hizo un balance de la pretemporada y los amistosos del plantel, que este jueves empató sin goles frente a Platense, equipo que milita en la "B" Metropolitana. Fueron dos partidos donde se repitió el mismo marcador. El DT, que mezcló titulares y suplentes, también analizó los refuerzos que llegaron en el mercado de pases y lo que busca para terminar de conformar al nuevo plantel.





En diálogo con "Dale, dale deportivo" que se emite por Aire de Santa Fe (FM 91.1) comenzó hablando sobre los dos amistosos que disputó el equipo en Buenos Aires y analizó: "Estoy contento por la evolución que vienen mostrando los jugadores tanto en lo individual como en lo grupal. De a poco vamos encontrando la forma que pretendemos, a partir de ahora lo que necesitamos es sostener en mayor medida el volumen de juego, sino también las situaciones de gol y empezar a tener la eficacia que por muchos momentos tuvo Colón en el torneo pasado. En esa búsqueda estamos, nosotros en la intimidad no nos preocupamos por los resultados pero sí lo que buscamos y nos preocupa es el funcionamiento que pretendemos".









Luego se le preguntó si el equipo iba a tener diferencias con el que se vio en el semestre pasado, atendiendo a que tomó al plantel en la mitad del campeonato y dijo: "Queremos modificar o ganar algunas cuestiones, y sostener y mantener lo muy bueno que se hizo. Necesitamos mejor, no mayor, volumen de juego para generar mejores situaciones de gol. Después sostener la intensidad, la concentración y la mentalidad ganadora que consiguieron y agregarle la efectividad, es lo que todos buscan pero es difícil de conseguir".





Posteriormente se lo consulto sobre si estaba conforme con los refuerzos que llegaron y dijo: "En líneas generales estamos tranquilos, sabemos que vamos bien. Nos faltaría un volante por la derecha y uno o dos delanteros. Queríamos incorporar en su momento a Augusto Solari, estábamos relativamente cerca porque el chico tenía muchas ganas y entusiasmo, pero llegó Racing y ante su oferta fue muy difícil de igualarlo".









Más adelante se refirió a Brian Fernández, quien manifestó que le gustaría jugar en Colón tras no ser tenido en cuenta en Racing y expresó: "Son las ganas y el deseo de un chico, nosotros estamos evaluando otras posibilidades. Es un muy buen jugador de fútbol, desequilibrante, esos que son difíciles de encontrar. Pero un jugador antes que todo es una persona y uno evalúa todo, no solo nos quedamos con lo que pueda hacer dentro de un campo de juego. Ya lo hablé con el presidente y tiene en claro lo que pensamos, las alternativas son otras".





En cuanto a la chance de que Nicolás Silva pueda volver al plantel, afirmó: "Desconozco la situación de Silva, cada parte lucha por lo suyo, es una novela de la cual quedamos afuera y depende de la postura que toma el jugador y su representante".





En la parte final del diálogo se le preguntó sobre si seguía esperando que se resuelva favorablemente lo de Lucas Albertengo y manifestó: "Nos gusta, pero sabemos que es difícil la salida de él de Independiente por lo que estamos evaluando otras posibilidades. Hasta el último día nos va a interesar, no lo descartamos para nada".









También hizo referencia a la llegada de Alexander Domínguez y tiró: "Sabemos que está haciendo un esfuerzo en bajar las pretensiones económicas, sabiendo que viene a un fútbol donde la parte salarial es muy importante, que el presidente hizo un esfuerzo para poder acercarse por lo que esperemos que se pueda llegar a un acuerdo para poder contar con Alexander".





En la extensa charla, también tuvo tiempo para hablar de cómo lo piensa a Diego Cachete Morales y expresó: "Lo pienso en el ataque, cuando son buenos los jugadores saben posicionarse, después veremos si tiene que tirarse a una banda, si tiene que jugar suelto o tirarse un poquito más atrás. A eso lo iremos viendo y dependerá de la inteligencia de todos los jugadores, ya que pretendemos ser un equipo compacto".





Y agregó: "Es un jugador que no tuvo la continuidad en Tigre por diferentes razones, creíamos que iba a seguir no sabíamos que iba a quedar libre, por lo que no estaba dentro de las prioridades y cuando nos dijeron que estaba la posibilidad concreta obviamente que nos gusta tener a jugadores que pueden aportar algo diferente".





En la continuidad de la conversación se le preguntó por la situación de Germán Conti y admitió: "Desde el primer día le dijimos que tiene que pensar en Colón mientras esté en el club, y nosotros lo pensamos en Colón. No vamos a ser quién para cortarle la ilusión ni la carrera a ningún jugador, nos arreglaremos de alguna otra forma. En esas posiciones estamos bien por suerte y si no estuviéramos bien iríamos a buscar a otro jugador. Somos un cuerpo técnico que anhela que los jugadores puedan crecer y dar un paso más importante, pero mientras esté con nosotros queremos que la cabeza esté con nosotros y sino le costará un poquito más y deberá aprender para el día de mañana".









Y sobre el fixture, manifestó: "Tenemos que jugar contra todos, sigue siendo raro todo, nada es claro. Siempre se da una presunta mirada rara, nosotros confiamos y creemos en esta nueva dirigencia y esperemos que puedan hacer un mejor torneo".