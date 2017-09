Domínguez: "Estamos en la formación de un muy buen equipo"

Eduardo Domínguez empezó a analizar el triunfo 3-1 ante Defensa con una opinión de su rival de turno: "Sabíamos como plantea Defensa los partidos, tienen buen manejo pero nosotros lo planteamos para presionar bien e iba a ser un arma de ataqueque íbamos a tener, por momentos lo hicimos muy bien, después del segundo gol le dimos el manejo y lamentablemente nos descontaron, siento que no tuvieron tantas situaciones de riesgo, no pasamos malos momentos o sobresaltos".Al momento de explayarse respecto al rendimiento de sus pupilos, el DT afirmó: "El equipo lo conformamos todos, somos un todo y si trabajomos como tal necesitamos de todos, tanto para defender como para atacar, me pone feliz que Christian (Bernardi) haya encontrado el gol al igual que el Chino (Guanca), Viruta le cedió de grandísima manera esa posibilidad, no nos fijamos quien hace el gol, necesitamos de todos". Para más adelante, agregar: "Lo planteamos en hacer ataques directos, Defensa al querer jugar y salir iba a quedar muy abierto, había que ser profundos y rápidos, no es una preocupación y nos gusta haber tenido la efectividad que tuvimos hoy".Uno de los problemas que tuvo el rojinegro fue el sector izquierdo, donde Clemente Rodríguez perdió más de lo que ganó en el pleito. Respecto a esta situación, Domínguez expresó: "A Clemente le costó y sabíamos que iba a sufrir un poco pero no nos alarmaba tanto esa situación sabíamos como cubrirla, al poner jugadores ofensivos no nos debe modificar como trabajar en defensa, necesitamos tener más presencia en defensa, la tuvieron a partir de los 35' nos desorganizamos y tuvimos la fortuna de no pagarlo caro".Si uno repasa las estadísticas, Colón tuvo mucho menos la pelota que su adversario pero en la red adversaria el resultado fue distinto: "No tuvimos mucha posesión, el equipo va de menos a más y es lo que uno busca, llegar al final del torneo con un objetivo claro, queremos seguir arriba porque queremos ser protagonista, necesitábamos ganar de local y lo hicimos".En la parte final, retomó el hilo conductor de lo que le dejó el primer éxito en condición de local por la Superliga: "Se jugó diferente hoy ganamos y no encontramos mucho juego, siempre por más que se gane o empate, hay que mejorar, si creemos que con lo que hicimos hoy nos alcanza no es el camino por el que queremos transitar, Estudiantes vino a esperarnos, Defensa es otro tipo de juego, la mentalidad ganadora no se negocia, para que la gente se vaya contenta, feliz, para que ese ambiente se sienta como hoy, hay que mirar para adelante y de los errores uno tiene que aprender y mejorarlos, estamos en la formación de un muy buen equipo".