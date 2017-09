Domínguez: "No le encontramos la vuelta a la defensa sólida de Huracán"

El DT Eduardo Domínguez en el inicio de la charla con la prensa, apuntó: "Fue un partido muy trabado en una cancha muy chica, estamos tristes porque no le encontramos la vuelta a la defensa sólida de Huracán, la propuesta de ellos la sabíamos y fue así. Muchos pelotazos a los nueve para generar situaciones que no eran de riesgo pero te metían en el área. Nosotros creíamos en una propuesta diferente y no pudimos tener muchas situaciones de gol y eso nos duele, no reflejarlo en el resultado".





Y más adelante, agregó: "Huracán se cerró bien, no encontramos el último pase, tuvimos varias llegadas hasta el área, hay que seguir trabajando y vamos a hacerlo".





Respecto a la decisión de no incluir como titular a Diego Vera, el orientador rojinegro apuntó: "Se habló y se movió mucho el mercado con su posible salida, creíamos que la mejor opción como se iba a dar el partido era resguardarlo, apostar con Sandoval, que aguante a los defensores de Huracán y aportar en la segunda etapa con Diego, tomé la decisión y se lo comuniqué, estamos para eso".





En el tramo final, respecto a la falta de gol que tiene el equipo, al menos en el inicio de esta temporada, Domínguez afirmó: "No se si es falencia, esto recién empieza, lamentablemente no pudimos pasar de fase, esto es largo, recién comienza el torneo, nos vamos conociendo todos. No pudimos contar con Bernardi, Chancalay que creemos importantes para el rendimiento del equipo, vamos queriendo encontrar las diferentes variantes para mejorar en el juego y el resultado".





Pasaron varios minutos para que se abran las puertas del camarín sabalero en La Paternal, pero antes que eso suceda los dirigentes ingresaron al mismo (José Alonso y Patricio Fleming). Por motivos particulares, el presidente José Vignatti no estuvo en cancha de Argentinos Juniors para presenciar lo que fue la caída de Colón ante Huracán.