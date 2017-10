Domínguez: "Queremos ser mejor equipo"

El técnico de Colón, contrariamente a lo que sucedió desde que llegó a Santa Fe, este miércoles en el contacto con la prensa confirmó el equipo que abrirá el viernes la 7ª fecha de la Superliga ante Banfield, en el estadio Florencio Sola.





En el inicio del contacto con los periodistas, apuntó: "Venimos trabajando bien, estas dos semanas uno prefiere estar en competencia, se paró mucho el torneo y se va a seguir parando, es lo que toca y hay que acomodarse y amoldarse a como viene este semestre, el equipo es el mismo salvo que va Marcelo (Estigarribia) y no va Nicolás (Leguizamón), el resto es lo mismo".





Y más adelante, se atrevió a explicar los motivos que lo llevaron a incluir de movida al paraguayo: "El cambio es teniendo en cuenta Colón, todos queremos mejorar lo que estamos haciendo y creemos que esta modificación nos permitirá eso, jugará por izquierda libre , no variará mucho la función que venía haciendo".





Domínguez se metió de lleno a desglosar las cualidades que tiene Banfield, el rival del viernes en condición de visitante: "Todos los rivales tienen sus cosas positivas y negativas a la hora de enfrentarlos, Banfield va a ser uno más, sabemos el potencial que tiene, inclusive para ver como seguimos parados, y la idea es ir a ganar el partido. Buscamos potenciar la parte defensiva y de la misma manera la ofensiva".









LEER MÁS: Estigarribia será titular en el Florencio Sola









El estratega es consciente que el Taladro es uno de los equipos más duros que tiene la competencia. En este sentido, apuntó: "Los equipos de Julio (Falcioni) sabemos lo bien que trabajan, no solo en la defensa sino como equipo, es difícil de vulnerar, nuestra idea es ser protagonistas en una cancha difícil y seguir por el camino de las victorias, siempre nos preparamos para ganar".





En la parte final, reconoció que no está pensando en la pretemporada, aunque admitió que se realizará en Santa Fe, y se refirió a este inicio alentador de los sabaleros en materia de resultados: "Estoy conforme con el equipo pero para mejorar debe modificar algunas cosas, queremos ser mejor equipo, tener mejor ataque y mejor defensa, que eso no quite que estamos disconformes, sabemos que podemos crecer mucho más"