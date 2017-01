Domínguez: "Quiero un equipo agresivo"

Luego de los tres primeros días de entrenamiento, el entrenador Eduardo Domínguez charló con TyC Sports respecto a esta nueva etapa que comienza y dejó una frase que pinta de cuerpo entero la confianza que se tiene pensando en la reanudación del torneo. Pero, además, se refirió a la situación de Jorge Broun y de Emmanuel Gigliotti, uno de los jugadores que la dirigencia pretende incorporar.

Consultado por una probable ida de Broun a Rosario Central, el técnico aseguró: "Estuvimos charlando con Fatu para saber qué grado de certeza tiene esa información, pero mientras tanto será considerado como uno más del plantel. Después si se avanza o no, se verá, pero él está enfocado en entrenarse día a día con nosotros, lo observo con muchas ganas y entusiasmado con este nuevo proceso. Por ahora lo consideramos como un integrante más del plantel, sabiendo que fue uno de los mejores arqueros del campeonato. Y después peleará el puesto con Jorge (Carranza) que también es un gran arquero".

Respecto a la experiencia que fue adquiriendo en su etapa como DT de Huracán y que le puede servir para aplicar en Colón , afirmó: "Uno aprende todos los días cuando tiene que manejar un grupo y muchas veces nos vamos a equivocar, porque nuestro trabajo es tomar decisiones constantemente. Obviamente que algunas cuestiones las vamos a asumir con mayor tranquilidad y muchas otras haremos prácticamente lo mismo porque nos sentimos cómodos. Nosotros transmitimos nuestros propios sueños todos los días, nuestras ilusiones, ganas y motivaciones. Creemos en eso, después algunos estarán de acuerdo o no con la idea. Pero está claro que venimos con todas esas ilusiones".

A la hora de referirse a una posible vuelta del Puma Gigliotti, expresó: "Todo salió de la boca del presidente (José Vignatti); seguramente tuvo algunas charlas y estoy esperando juntarme con el presidente para poder empaparme un poquito mejor de la situación y ver qué posibilidades de que se concrete existen".

Sobre el dibujo táctico que puede desplegar en su etapa en Colón, indicó: "En principio estamos viendo la posibilidad de cambiar algo. Obviamente que no tenemos las mismas características de jugadores que teníamos en Huracán. Por lo cual no podemos hacer lo mismo teniendo actores diferentes. En consecuencia, le daremos la impronta que generen los jugadores. De todos modos para mí el dibujo táctico no es tan significativo como las formas que pretendemos. Queremos ser protagonistas y vamos a trabajar para ser un equipo agresivo. Podemos jugar 4-4-2 o 4-3-3. De hecho podés jugar con un 4-3-3 y defenderte, no quiere decir que porque utilices un sistema de juego vas a ser más ofensivo o no, a mi modo de entender lo más importante son las formas".

En cuanto a los motivos que lo llevaron a firmar como técnico de Colón explicó: "Las ganas del presidente, de su Comisión Directiva y las ganas que me demostraron para contar conmigo y el cuerpo técnico motivó mucho. Además sabemos lo importante que es Colón, hizo una buena primera parte de campeonato y además quiere crecer como institución de la mano de una nueva dirigencia. Todas esas cuestiones fueron la que inclinaron la balanza para que aceptemos este desafío. Somos conscientes que estamos en medio de un campeonato, pero que estamos bien posicionados gracias a la labor del cuerpo técnico anterior ( Paolo Montero ) que hizo un gran trabajo. Ahora nosotros a este plantel le queremos dar nuestra impronta. Están acostumbrados a una manera, a una forma y de a poco le iremos mostrando nuestras formas y creencias para tener la posibilidad de ser más competitivos".

Pero sin dudas que uno de los tramos más significativo de la chala tuvo que ver cuando se le preguntó por la duración del contrato y sus planes familiares, a lo que dijo: "Estuvimos hablando con mi esposa al respecto, si nos convenía trasladar a la familia a Santa Fe teniendo en cuenta que los técnicos dependemos de los resultados. Y que si pierdo tres partidos por ahí en marzo me tengo que volver. Pero decidimos apostar porque la familia viniera a Santa Fe ya que estoy convencido de cumplir el año y medio que tengo de contrato".





La postura de Jorge Broun

Si bien en el ultimo partido frente a Boca le tocó recibir cuatro goles, el arquero fue la figura del equipo ese día en la Bombonera y además fue factor clave en varios partidos del torneo para mantener el arco invicto. En declaraciones al programa ¿Cómo te va?, por AM 1050 habló sobre la salida de Paolo Montero y también hizo referencia a los rumores que indican un posible alejamiento de Colón. "La verdad que no imaginábamos la salida de Montero, pero está claro que el fútbol siempre te sorprende. De todos modos el club está haciendo un esfuerzo importante y es por eso que todos tratamos de tirar para el mismo lado", aseguró.

En cuanto a las informaciones que dan cuenta del interés de Central para contratarlo afirmó: "Tengo contrato hasta junio y a mí nadie me llamó ni tampoco se comunicó conmigo. La realidad es que estoy trabajando en Colón y me mantengo muy tranquilo acá por lo cual mi cabeza está puesta en seguir y en hacer un buen torneo. La experiencia se gana jugando y a mis 30 años estoy en un buen momento de mi carrera y disfrutando del presente".





Fin de la semana

Este sábado, el plantel culminó la semana de trabajo entrenando por la mañana y luego el técnico licenció al plantel hasta este domingo a la noche cuando los futbolistas se junten en el Hotel de Campo para quedar concentrados. Durante la práctica del sábado Domínguez dispuso de algunos minutos de fútbol bajando la intensidad de lo que había sido el doble turno del viernes. Si bien el DT no paró un equipo titular, dado que mezcló a los jugadores como es lógico dado que recién fue el tercer día de trabajo, lo más importante que se pudo advertir fue el esquema dispuesto ya que ambas formaciones adoptaron el 4-4-2. Habrá que esperar si esto se mantiene en el tiempo y es el sistema táctico que pregona Domínguez.

Por otra parte, se informó que los 29 futbolistas que participaron del primer entrenamiento quedarán concentrados hasta el sábado 21 con la excepción del domingo 15 en donde tendrán el día libre. Mañana se conocerá la modalidad de los entrenamientos a partir de la fecha que tendrán doble y en algunos casos triple turno.