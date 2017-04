Dominguez: "Veo la evolución del equipo"

Con su habitual tranquilidad, Eduardo Domínguez inició la rueda de prensa luego del cuarto triunfo al hilo hablando sobre la salida de Poblete en el entretiempo y un resultado final apretado: "El cambio fue puramente táctico, creíamos que Godoy Cruz nos esperó bien atrás y no teníamos espacios para jugar y con uno menos iba a acrecentar esa situación; necesitábamos un juego mas rápido, en el primer tiempo estuvimos imprecisos, agilizar más el juego, pretendíamos sabemos lo importante que es nuestro capitán, había que hacer la modificación y lo hicimos, no pudimos definir las situaciones que tuvimos y cuando al rival no lo pudiste noquear, perdido por perdido va, es algo normal, creo que igualmente lo tuvimos controlados todo el partido".





Respecto a si la expulsión de Silva pudo cambiar el trámite, el DT rojinegro apuntó: "Modifica el partido, a nosotros nos pasó y lo pudimos resolver, no sabemos si para bien o para mal, lo hemos resuelto de muy buena manera y los muchachos lo hicieron bien, podríamos haber hecho otros cambios y no lo sabremos que hubiera podido pasar".





Con el correr de los partidos, Domínguez considera que sus pupilos van mejorando a lo largo de las fechas: "Veo la evolución del equipo, se va sintiendo cómodo y nos deja con la tranquilidad de avanzar en lo que pretendemos. Uno piensa tantas cosas y ahora voy a disfrutar con mi familia. Uno se mete en el partido viendo como seguir o dar alguna que otra indicación para terminar los partidos más tranquilos y cerrarlo mejor, hemos jugado bien".





Y en la parte final, respecto al arco en cero por un nuevo compromiso, el estratega disparó: "La solidez la veo como la solidez defensiva del equipo, vamos encontrando la manera de saber defendernos y buscar diferentes variantes para atacar y estar cada vez mejor. Es importante que nuestros jugadores ofensivas puedan convertir".