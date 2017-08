Dos datos importantes a tener en cuenta si Brian Fernández llega por 6 meses

El arribo de Brian Fernández a Colón parece inminente. Se lo pone en potencial porque, amén que se está cada vez más cerca del arreglo, siempre puede haber cambios repentinos y hacer que no prospere. Es por ello que hasta que no esté la firma, no se puede dar nada por hecho, pero la realidad es que la situación está en el camino de la felicidad para el jugador, los dirigentes y los hinchas.





Muchos exponen que todavía no estaría el OK de Eduardo Domínguez, pero otras versiones indican que hubo comunicaciones entre todas las partes para que el delantero nativo de Yapeyú se sume al plantel. Con la casi caída posibilidad de Lucas Albertengo, que prefiere quedarse a pelear un puesto en Independiente, la balanza habría cambiando en favor de Fernández en su deseo de vestir la camiseta Sangre y Luto.





Es fáctible desde muchos aspectos, ya que el entrenador de Racing –dueño del pase–, Diego Cocca, no lo tendrá en cuenta y le están buscando club. Es más, este martes habría dejado el trabajo en Avellaneda para trabajar por su cuenta a la espera de más alternativas, ya que se estaba movimiento con la Reserva. Sarmiento era uno de los interesados en contar con sus servicios, pero el delantero se desvive por volver a Santa Fe. En las últimas horas tomó fuerza una posibilidad para Belgrano, que se mostró muy interesado y sería una competencia directa.





Entonces el panorama es el siguiente, resaltando que todavía no hay detalles concretos: los transcendidos denotan que la Academia lo cedería a préstamo sin cargo por seis meses y sin opción de compra y con una opción muy alta. Es quizás allí donde radican algunos de los detalles a pulir, ya que los dirigentes sabaleros pretenderían que sea por lo menos por un año.





¿Por qué? Si se llega a puerto por medio año, no jugaría la Copa Sudamericana, que comenzará en 2018, y tampoco el Clásico, pactado para febrero. Dos situaciones fundamentales y para no pasar por alto, máxime si se tiene en cuenta que, si Fernández se destaca, Colón solo sería una vidriera y no le sacaría del todo provechó.





Obviamente que esto en torno a lo hipotético, aunque no es descabellado que pueda darse de esta manera. Es así como habrá que esperar a ver cómo se desarrollan las tratativas que, según uno de los vicepresidentes, Horacio Darrás, Brian Fernández está cerca, pero no cerrado.





Una semana de definición. No olvidar que Belgrano se metió en el medio. Hay cautela en los dirigentes sabaleros.