Dos santafesinos más en los próximos Juegos Universitarios en China

Regatas es uno de los principales animadores de la Liga de Honor de waterpolo y, como tal, un auténtico formador de talentos. Una forma de graficar todavía más esto, es que recientemente fueron citados a la Selección Argentina dos de sus integrantes: Jaime Tepper y Lorenzo Zubielqui. En este caso, para participar de los próximos Juegos Olímpicos Universitarios en Taipei, China , del 15 al 30 de agosto.





Jaime Tepper 1.jpg Jaime Tepper (con la pelota) UNO Santa Fe



En este sentido, uno de los requerimientos en este caso es formar parte de una carrera académica y, lógicamente, tener el nivel necesario para formar parte de un grupo competitivo. Es así como los conductores nacionales apostaron a estos dos grandes talentos nacidos en la capital provincial, que son fundamentales en el plantel Lagunero.





Lorenzo Zubielqui.jpg Lorenzo Zubielqui (con la pelota). UNO Santa Fe





Actualmente Tepper (juega de boya, que es el principal atacante, similar a la posición del pivote en básquet) estudia ciencias de la comunicación en la Universidad Católica; mientras que Zubielqui (se desempeña como perimetral) cursa mecatrónica en la UTN, con lo cual apuestan al futuro más allá del deporte.





Respecto a esto, Jaime casi ve trunca esta posibilidad por un accidente. "En un momento creí que no jugaría más. Cuando vi cómo era realmente la herida y que no era para tanto, me esforcé al máximo y le metí toda la intensidad posible para llegar al objetivo que era este, ser convocado a la Selección Argentina", comentó en diálogo con LT10. En dicha situación sufrió una importante herida en una de sus manos, que por un momento lo bajoneó. Pero luego se repuso y ya está casi a pleno.





Estarán sumándose a la delegación nacional el 11 de agosto, donde tomarán las primeras indicaciones para luego su partir con destino a Taipei, donde se dará cita a esta prueba de altísimo nivel y con deportistas de real valía.