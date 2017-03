Buryaile se reúne hoy con el presidente de Sancor y el titular de Atilra

"Sancor es una empresa tradicional, histórica y hace bastante tiempo que viene a los tumbos, con problemas financieros, con productores. En realidad la industria láctea hace años que viene con problemas y Sancor particularmente", dijo Buryaile en diálogo con radio Mitre.

Narró que "en los últimos años los problemas fueron de tal magnitud que el Gobierno anterior pensaba venderle la empresa a Venezuela, a Hugo Chavez, pero lo que hizo fue elevar un contrato de provisión de leche en polvo a un precio exorbitante para el mercado".

Describió que eso hizo que la empresa "más o menos acomodara las calzas y empezara a caminar pero nada de eso era sustentable a la luz de lo que es el déficit mensual permanente dado por cuestiones financieras, costos de financiamiento y estructura, así se fue agravando".

Detalló que "en el contrato con Venezuela hay un saldo de mas mil millones de pesos que está debiéndole Venezuela a Sancor. Había un fideicomiso en el Banco Nación sobre el cual se hacían los pagos, que los ordena el comitente, Pdvsa, pagos que no salieron", narró.

"En enero del 2016 cuando lanzamos las primeras medidas, el litro de leche al productor estaba $2,10 y la tonelada de leche en polvo estaba alrededor de u$s 1.900 de los u$s 5.000 dolares que manejaba la gestión anterior", describió. Dijo que "hoy en el corto plazo, el costo para los productores es cubierto por los precios de mercado. Hoy la leche al productor se está pagando alrededor de $5, en un rango que va de $4 a $5,20. En el mercado internacional la leche en polvo está u$s 3.800 dólares la tonelada y esto hace una posición factible".

Describió que "el problema de Sancor es que tiene un endeudamiento lo suficientemente profundo que hace que el costo financiero sea altísimo. Creo que había tomado créditos en dólares a una tasa parecida a la que el gobierno tomó con Venezuela".

"Ante esto, nosotros asumimos y refinanciamos un crédito que Sancor tenia con el Estado nacional de $250 millones y a su vez le dimos un crédito nuevo de $250 millones, lo que suma $ 500 millones. Le pedimos que se reestructure, que sea sustentable productivamente. Estamos para ayudar y en ese marco hoy me reúno con el presidente Ferrero y el dirigente de Atilra, Ponce", adelantó.

Cuando se le preguntó la posibilidad de que Sancor pase de ser una cooperativa a una Sociedad Anónima, Buryaile dijo que "es una decisión política de los cooperativistas de Sancor que no pasa por nosotros. estamos dispuestos a colaborar y el instrumento financiero es el Banco Nación, pero hay que calificar".









Fuente: Télam