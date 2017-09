Según publican hoy varios medios nacionales, el gobierno de Mauricio Macri quiere armonizar los sistemas previsionales de 13 provincias que en su momento no transfirieron sus cajas a la Nación. Para ello el Ejecutivo exige a las provincias, debido a una disparidad de criterios, reacomodar la edad jubilatoria (en aquellos lugares donde sea necesario poniéndola en sintonía con Nación), modificar el porcentaje de aportes y contribuciones, el cálculo de determinación del haber inicial y la fórmula de actualización de haberes.





Sobre lo que se está discutiendo, ya se produjo una reunión la semana pasada, y habrá un nuevo encuentro el 4 de octubre entre las 13 provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales, y autoridades del gobierno nacional.





Lo que se está discutiendo es la puesta en vigencia, la operatividad del artículo de la ley 27.260 (conocida por el nombre Ley de Reparación Histórica), sancionada el año pasado, que estableció la obligación para el gobierno nacional de transferir a las provincias, que siguieron administrando sus cajas previsionales, el monto resultante de simular el nivel de déficit en el cual incurriría Ansés, si estas efectivamente hubieran transferido sus sistemas a Nación.





"Ese artículo hasta el momento no se viene cumpliendo, y Nación no viene transfiriendo esos recursos, aduciendo dificultades operativas para hacer el cálculo del déficit que establece la ley. Ya hace más de un año desde la sanción de la ley y pasaron casi 9 meses del inicio del presente ejercicio. Entendemos cuáles pueden ser las dificultades operativas, pero el déficit tiene que ser estimado. No se pueden aducir dificultades técnicas para incumplir lo que dice la ley", afirmó.





"Por eso, en nuestra estimación para 2017, el déficit armonizado de la Caja, es decir el que surge del cálculo explicado anteriormente, estará en el orden de los 3.500 millones de pesos", agregó respecto del monto que Nación debería transferir a la provincia en consonancia con la ley 27.260.





Actualmente, el gobierno federal transfiere lo que se llama una cuota fija o automática, que es independiente de la estimación del déficit armonizado que debe calcular Ansés. Dicha cuota es de alrededor de 90 millones mensuales y, al final de año, representará unos 1.000 millones de pesos. Es decir que, descontando esa cifra, restarán transferir, de acuerdo con los cálculos provinciales, 2.500 millones de pesos.





"Con lo cual, nosotros y muchas otras provincias venimos proponiendo que en el debate se agilice el cálculo y efectivice el pago del déficit, ya que el componente automático es mucho más bajo del déficit de los sistemas armonizados", explicó Saglione.





La Caja en Santa Fe





"Se convirtieron en el caballito de batalla electoral de muchos gobernadores. En la Casa Rosada se las conoce como la «caja feliz» de las provincias. Cuentan con un sistema previsional mucho más beneficioso que el del resto del país, sus déficits son sustentados por la Nación y la información de sus beneficiarios por momentos resulta opaca y sugestiva", sostiene Infobae en un artículo publicado en donde se nombra a Santa Fe dentro de un paquete de provincias que aún manejan su Caja de Jubilaciones.





Consultado al respecto, el ministro de Economía de la provincia fue terminante: "Nada de eso aplica a nuestra provincia. No tenemos ningún tipo de manejo discrecional. Tenemos sí un sistema que reconoce la importancia del 82% al momento de la determinación del haber y, a su vez, que se vaya actualizando con la misma frecuencia con la que se acomoda el salario de los activos. Tenemos sí, un sistema previsional que se decidió en Santa Fe, y que establecen las leyes".





El citado artículo periodístico afirma también que "la idea de Macri es que antes del 2019 haya un régimen y un sistema previsional igual en todo el país y que la Nación no tenga que sustentar más los rojos financieros de las provincias en este campo".





"La ley lo que dice es que Nación se tiene que hacer cargo del régimen armonizado, después cada provincia es autónoma de definir el sistema previsional que quiera. Si eso conduce a un déficit superior al que cubre Nación, se cubre con recursos del tesoro, que es lo que viene haciendo Santa Fe. Nuestro déficit este año va a ser de 4.200 millones de pesos, y el armonizado está en 3.500 millones de pesos. La diferencia de 700 millones de pesos los cubrimos con nuestros recursos", aclaró el funcionario.





Al respecto, Saglione destacó que Santa Fe tiene un sistema previsional con dos elementos que lo diferencian del nacional. El primero está dado por el reconocimiento del 82% para los pasivos, "que no se da en idénticas condiciones a nivel nacional"; y el segundo, la automaticidad del incremento de haberes en el mismo momento en el que se otorga el aumento a los trabajadores públicos en actividad.





"Nosotros tenemos una movilidad donde el traslado es automático, a nivel nacional es semestral y hay dos ajustes en el año. En Santa Fe, en el mismo mes en el que el trabajador activo tiene un incremento en su salario, el pasivo lo recibe. Esos dos elementos diferencian a la provincia de Nación", resaltó.





Por último, consultado sobre las implicancias que tendría la equiparación de los sistemas previsionales, el funcionario fue categórico: "Si la provincia armonizara los beneficios a lo que establece el régimen nacional, concretamente le estaríamos bajando las jubilaciones a la gente. Armonizar significa, en este caso, hacerlo para abajo, que los santafesinos tengan menores beneficios de los que cuentan hoy en día, tanto en la determinación del haber como en el procedimiento para actualizar esos valores a lo largo del tiempo".