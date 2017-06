Decir Presente, el libro que refleja el resultado del Vuelvo a Estudiar

Al sancionarse en nuestro país en 2006 la Ley de Educación Nacional que estableció la obligatoriedad de la educación desde la edad de cinco años hasta la finalización del secundario (más tarde de la mano de la ley 27.045 se extendió a los cuatro), los Estados comenzaron a idear estrategias para lograr la aplicación de esa exigencia.





En ese marco, la puesta en marcha del Plan Vuelvo a Estudiar que dispuso la provincia de Santa Fe en 2013 sobresalió por sobre el resto, logrando trascender como una experiencia de inclusión socioeducativa inédita en el país, que además a partir de este año comenzó a extenderse fuera de nuestras fronteras en Uruguay, Guatemala, Perú y Colombia





Dicho resultado se reflejó también en la presentación del libro Decir Presente, que tuvo lugar ayer en el colmado Teatro Municipal La Comedia de Rosario ante la presencia de autoridades, equipos docentes , consejeros juveniles, referentes de los gremios que se abrieron a poner en marcha esta iniciativa para sus trabajadores, y estudiantes que colaboraron en construir este plan que ya incluyó a más de 15.000 jóvenes y adultos a la escuela secundaria.





Libro decir presente 04.jpg







"Decir Presente refleja las voces y experiencias de docentes y chicos que participaron en la construcción y siguen construyendo este hermoso plan que es un fiel referente de las políticas públicas de educación que se promueven desde el gobierno de Santa Fe, orientadas a favorecer la construcción de proyectos de vida desde la igualdad de oportunidades, la promoción de la libertad y la convivencia", comenzó a decir al tomar la palabra la ministra de Educación, Claudia Balagué , quien presidió el acto acompañada de la doctora en Educación María Laura Méndez y el licenciado en Comunicación Roberto Caferra.





Y siguió: "Hoy, luego de cinco años de desarrollo, podemos ver los resultados y vislumbrar el peso simbólico que brindó este plan en pos de lograr la sociedad que queremos, más justa y con menos desigualdades".





Asimismo y en detalle, Balagué remarcó que "con esta decisión política de llegar a todos los santafesinos ya está en marcha una nueva línea de secundario virtual. Algo totalmente innovador, interdisciplinario y semipresencial, que es una creación de nuestros docentes santafesinos"; y comentó que en ese marco se está trabajando también en la creación de un libro que refleje también las historias de quienes lo están protagonizando.





En primera persona





Ni la sala llena, ni las luces, ni los micrófonos pudieron inhibir las ganas de que Jeremías y Mariana subieran al escenario a contar sus historias. "¿Por qué habías dejado y qué te hizo volver a estudiar?", les preguntó el conductor; y ellos, conteniendo sus emociones, se abrieron a contar sus historias.





"Yo dejé la escuela a los 14 y a los 16 ya estaba privado de mi libertad. Ahí conocí a Dios y aprendí con él a tener la valentía de revertir mi historia. Yo antes me levantaba para drogarme y robar, hoy decidí terminar el secundario y tengo la esperanza de buscar nuevas oportunidades, tratar de ser médico quizás, no sé", remarcó Jeremías, uno de los primeros que se animaron a hablar.





Mariana, una joven trans de San Jorge, también decidió abrir el micrófono para detallar que la discriminación recibida fue el detonante para su renuncia a la educación. "Cuando me invitaron a volver dudé, pero estoy agradecida de haberme animado, porque observé que ya no existe la rigidez de antes y que no solo me está sirviendo la escuela para aprender las diferentes materias sino también para crecer".





Asimismo y con la misma emoción contenida, varios chicos y chicas pasaron por el escenario para relatar sus vivencias, logrando en cierta forma introducir al público en Decir Presente, un texto que –como se explica en la contratapa– "a lo largo de su narrativa abre una ventana al accionar de ciudadanos que en poder de sus propias funciones construyen artesanalmente el Plan Vuelvo a Estudiar".









En detalle





Cabe destacar que para construir este libro (Decir Presente. Plan Vuelvo a Estudiar. Voces y miradas en torno a una experiencia de inclusión socioeducativa en la provincia de Santa Fe), entre julio y octubre de 2016, se realizaron entrevistas a quienes se consideran actores clave de dos de las líneas estratégicas del plan: la línea Territorial y la línea de Tiempo de Superación (existe una tercera línea, denominada Vuelvo Virtual, que comenzó a implementarse en 2015).





El libro, además, suma la mirada de distintos pensadores y autores que acompañan y aportan a la reflexión de estos procesos y prácticas educativas.





Sobre Vuelvo a Estudiar





La particularidad de este plan –que se viene desarrollando desde 2013 en la provincia de Santa Fe– radica en que el Ministerio de Educación va a buscar a sus hogares a los jóvenes que abandonaron el secundario para invitarlos a retomar la escuela. Los jóvenes reciben acompañamiento y trayectorias escolares alternativas, a fin de favorecer aprendizajes de calidad, con flexibilización de tiempos y espacios educativos.