Descuento de días: Sadop comparó a Lifschitz con Vidal

Los docentes privados se mostraron molestos por la decisión del gobierno santafesino de descontar los días de paro. "Es una nueva amenaza, pretenden dividir. Esto, en realidad, enoja mucho más a la gente. No vamos a dejar de hacer la medida de fuerza del miércoles porque el gobernador ( Miguel Lifschitz ) nos amenace", remarcó a UNO Patricia Mounier, secretaria general del Sadop Santa Fe, y agregó que aún no hubo ninguna comunicación oficial sobre esa determinación.













El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, anunció la medida días después de que los sindicatos rechazaran la última propuesta salarial y determinaran una medida de fuerza de 48 horas para el miércoles y jueves de esta semana.

El descuento se aplicaría sólo a los educadores que se sumen al paro del miércoles y el jueves y el funcionario provincial aclaró que no será retroactivo. Cabe recordar que el gobierno ofreció, el lunes pasado, un incremento del 25 por ciento sobre la parte del salario que abona, ya que 1.200 pesos por cargo y por turno corresponden al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que paga la Nación. Eso implica que, de bolsillo, para el cargo testigo, es un 23 por ciento de suba.









Embed ¿Qué te parece la decisión del gobierno provincial de descontar los días de paro a los #Docentes? — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 3 de abril de 2017







"Lamentablemente se está tomando la actitud que tiene el Gobierno nacional y la gobernadora (de Buenos Aires, María Eugenia) Vidal. Falta que busque los voluntarios, nada más", criticó Mounier.

La sindicalista insistió con que la huelga es un derecho legítimo y que las medidas de esta semana se tomaron porque "el gobierno le mintió a los docentes", en referencia a la diferencia en el porcentaje.

En relación al anuncio de la ministra de Educación Claudia Balagué , de extender el ciclo lectivo para recuperar los días de paro, Mounier dijo que no es necesario porque los docentes saben cómo abordar los contenidos necesarios en las aulas. "En las escuelas de gestión privada se «pierden» días por motivos que imponen los empleadores y nadie dice nada. Nosotros somos respetuosos de los días que las instituciones toman para sus festejos patronales y religiosos", ejemplificó.

"No creemos que un ciclo lectivo se pierda por estos días de paro ni que estemos atentando contra la calidad educativa. No son días perdidos. No estamos en las aulas pero sí en las calles enseñando lo que es la dignidad y nuestros derechos", cerró.