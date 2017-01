El 2016 fue el segundo año más lluvioso de los últimos 27

"El fenómeno de El Niño, con sus lluvias, promete permanecer activo hasta abril" había dicho, hace un año, el climatólogo José Luis Aiello. No se equivocó, ya que más de la mitad de las precipitaciones del año pasado se dieron en el primer semestre, más precisamente hasta el mes de abril.

El 2016 fue un año lluvioso, como decían los pronósticos. En la ciudad capital cayeron 1.495 milímetros durante todo el año. Fue el segundo año con más precipitaciones desde 1989. El máximo registro sigue estando en el 2000, cuando cayeron sobre la ciudad 1.613 milímetros.

La cantidad de agua caída cobra mayor relevancia cuando se lo compara con la precipitación media anual de los últimos 10 años, que se ubica en los 1.182 milímetros. Es decir, las precipitaciones de 2016 superaron por 313 milímetros el promedio anual.

En tanto, el mes más lluvioso fue abril con 300 mm, mientras que agosto fue el que recibió menos agua con apenas 4 mm.

Entre los primeros cuatro meses del año y los últimos del 2016 suman en total 1.398 milímetros, lo que representa en términos porcentuales más del 93 por ciento de toda la lluvia del año.

En detalle, enero recibió 100 milímetros; febrero, 277; marzo, 150 y abril, 300 mm. Sobre el cierre de año, las lluvias volvieron aparecer: octubre 199 milímetros; noviembre, 137 y diciembre, 235.

La caída fue notoria a partir de mayo, cuando el fenómeno de El Niño comenzaba a dar un respiro y las precipitaciones disminuían. Es así que en cinco meses solo se anotaron 95 milímetros: mayo, 17; junio, 23; julio, 24; agosto, 4 y septiembre con 29 mm. Esos cinco meses, solo representan cerca del 7 por ciento de toda el agua caída en 2016.

Los números superan a los del 2015. En ese año, la precipitación total fue 1.239 mm (256 menos que 2016) y el mes más lluvioso fue enero con 228 mm (contra 300 registrados en abril del año pasado).

Los datos fueron brindados por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, quien realiza una medición pormenorizada.

En diálogo con Diario UNO, el ingeniero Ignacio Cristina no se mostró sorprendido por los registros pluviométricos. "Hasta abril del 2016 tuvimos un año húmedo. Durante el verano pasado tuvimos meses completos con altura de los ríos por arriba del nivel de evacuación. Tuvimos un efecto importante de El Niño. No hay que olvidar las complicaciones en la cuenca lechera y en los campos. No digo que fue lógico esa cantidad de lluvia sino que había muchas posibilidades de tener un año con esas características", dijo el miembro del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Universidad Nacional del Litoral.









En la ciudad de Santa Fe





• 1.495 Fue la cantidad de milímetros registrados durante el año pasado en la ciudad de Santa Fe. Es el segundo registro más alto de los últimos 27 años.









• 1.613 Son los milímetros que cayeron en todo el 2000. Es el máximo registro que posee el CIM de la UNL desde 1989.









• 1.182 Es la precipitación media anual de los últimos diez años. Este número fue superado también por las lluvias registradas en 2015 (1.239 mm).





• 300 Fueron los milímetros que cayeron en abril de 2016 en la ciudad de Santa Fe. Fue el mes más lluvioso. En tanto, agosto recibió apenas 4 mm.