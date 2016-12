El accionar del fiscal Marchi, en el centro del debate

El espacio NiUnaMenos de la ciudad de Santa Fe criticó el accionar de la Justicia por considerar que un fiscal debió haber intervenido un día antes del cuádruple crimen en favor de Romina Dusso cuando esta denunció a su expareja, a quien este miércoles le dictaron la prisión preventiva por esos asesinatos.





Sin embargo, el fiscal Jorge Nessier aclaró este miércoles en la audiencia sobre la situación procesal del imputado Marcos Feruglio (25) que las denuncias de Romina (20) "no constan ni en el sistema del MPA (Ministerio Público de la Acusación) ni en las dos sedes policiales en las que la joven dice haberlas radicado".





Según Nessier, en declaraciones a LT10: "Venimos evaluando la intervención del fiscal Marchi. Tenemos entendido que el Hospital Cullen le informó que eran lesiones leves. Además, Romina manifestó que se iba al departamento del padre, un lugar donde se sentía segura. El protocolo exige que se respete la voluntad de la mujer".

"Feruglio nunca fue aprehendido. No se ordenó la detención porque no se daban los parámetros que hoy nuestro Código Procesal Penal requiere para ordenar una detención. El delito que se le podría atribuir eran lesiones leves; esto no conlleva la posibilidad de detenerlo", afirmó el fiscal regional de Santa Fe.





Por su parte, la abogada Lucila Puyol, habitual querellante en los juicios por crímenes de lesa humanidad en la capital santafesina, informó a Télam que desde NiUnaMenos evalúan presentar una denuncia contra el accionar del fiscal Andrés Marchi y también presentarse en el juicio al acusado Marcos Feruglio bajo la figura "amicus curiae".





En un documento difundido tras la audiencia de prisión preventiva de Feruglio, dicho espacio indicó que "el día 23 de diciembre a las 20.15, el fiscal Andrés Marchi recibió desde la Comisaría de la Mujer de Santo Tomé la comunicación de la situación de violencia machista por la que atravesó Romina Dusso; sin embargo, el fiscal consideró lesiones leves una quebradura de mano y un golpe de patada en la cabeza".

Embed #CuádrupleCrimen: "Se le debería consultar al Fiscal General sobre las medidas que se tomaron"│Por @MatiDePhilippis pic.twitter.com/P3tuRo01GE — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 26 de diciembre de 2016



Según este texto, Marchi "no comunicó (la situación) a la Unidad Especial de Violencia contra la Mujer ni al juez de turno en la órbita Civil, tampoco sugirió el ingreso de Romina y su grupo familiar al Programa Provincial de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos, no ordenó la detención del agresor ni solicitó ninguna medida de protección especial para la víctima, dejándola en completo desamparo".





"NiUnaMenos no se conforma con que el Poder Judicial dicte prisión preventiva y enjuicie al acusado por homicidio agravado por violencia de género, sino que tiene que haber medidas para rectificar situaciones porque de lo contrario el Código Penal llega tarde y las víctimas ya están muertas", añadió la abogada. En ese sentido, otra de las abogadas del espacio, Florencia Marinano, dijo a Télam que "el fiscal no actuó como dice la ley y los procedimientos" y que por ello corresponde denunciarlo por supuesto mal desempeño de sus funciones.