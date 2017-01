El anuncio menos esperado

Nazarena Vélez habló con los medios y declaró que se retira definitivamente de la actuación para dedicarse de lleno a ser madre y cuidar de sus tres hijos: Barbie, Gonzalo y Thiago. "Esta es mi última temporada como actriz", disparó.





Por lo que dio a conocer en su diálogo con Intrusos, todo lo que pasó con su hija Bárbara durante el 2016 la marcó, y fue lo que la llevó a tomar esta decisión. "Lo que le pasó a Barbie hizo que mi cabeza se diera vuelta de una manera increíble, no me perdono no haberme dado cuenta de lo que le pasaba. Por eso esta es mi última temporada como actriz, si Dios quiere ya a partir de marzo estaré trabajando como productora", contó.





Vélez siente que ya logró todas sus metas en su carrera profesional y que ahora necesita tener tiempo para escuchar y acompañar a sus hijos. "Basta de giras, de todo, no soporto más estar lejos y escuchar a mi hija llorar. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora mi asignatura pendiente es ser una buena madre. Abandono mi carrera como actriz para estar con mis hijos", agregó.