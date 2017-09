El audio entre gendarmes sobre Maldonado "fue una broma"

El diario La Nación en su portal web publicó durante la noche de este viernes que, según un escrito presentado por el sargento Sergio Sartirana, el audio de whatsapp que trascendió en las últimas horas, y le atribuía haber tenido en su camioneta a Santiago Maldonado, fue en tono "jocoso".





El material había sido difundido por el mismo portal e indicaba que la Justicia investigaba en qué contexto se había realizado.





El mensaje de WhatsApp donde un gendarme le dice a otro: "Ahí está hablando todavía. Aparentemente dijo que el que tenía a (Santiago) Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana" fue dicho en un "tono jocoso" según figura en un documento dado a conocer este viernes y firmado por el propio Sartirana.









Embed Caso Maldonado: la Justicia apartó al juez Guido Otranto. ¿Cuál fue el motivo? ► https://t.co/nHPyGnKqWP pic.twitter.com/jcGWRdZ4WX — Uno Santa Fe (@unosantafe) 22 de septiembre de 2017











En el documento especifica que el mensaje le fue enviado por el sargento Pablo Grillo el 16 de agosto pasado, el mismo día en que fue interpelada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.





"El contexto de los mensajes de voz fueron, en un principio, de preocupación por parte de mi camarada, por la situación que se estaba viviendo. Para luego, en un término jocoso, preguntarme si escuché lo que dijo la ministra [por Bullrich] cuando me nombró. A lo que respondí que sólo escuché parte de lo dicho, pero que no escuché que me nombrara, a lo que él me responde con el mensaje de audio que dice: 'Ahí está hablando todavía. Aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la "sargento Sartirana".





Sin embargo, según asegura La Nación, el material será analizado por los investigadores judiciales para determinar si es cierto que fue una broma entre gendarmes.





"El audio no tiene tono de chiste. Pero veremos cómo se integra en el rompecabezas", dijeron las fuentes consultadas por La Nación.