El Bichi Fuertes vuelve al fútbol: a los 44 años, firmó con un club mendocino

Esteban Fuertes generó un gran revuelo con su llegada a Escuela Deportiva Junín, equipo mendocino que milita en el Federal C. "Yo vengo a ser uno más de este plantel, estoy agradecido por este llamado. Me invitaron a colaborar y a eso vengo", explicó el goleador de 44 años.

"Hace mucho tiempo estoy retirado del fútbol profesional, pero no de la actividad. Nosotros siempre seguimos siendo jugadores. Me encantó la propuesta, de venir a colaborar en los partidos de locales, después darle charlas a los chicos, tratar de inculcarles lo que he vivido como profesional durante más de 20 años", añadió en su presentación.

El pueblo de Junín, de 40 mil habitantes, se mostró conmovido por la presencia del ex delantero de River, Racing, Colón y Tenerife, entre otros equipos, quien no juega desde de 2013.

Su último club fue Sport Boys de Bolivia, al que se sumó después de su retiro en Colón, club que lo tiene como máximo goleador histórico con 144 anotaciones.

Fuente: La Capital