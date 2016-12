El bolero se hace fuerte con la impronta de dos buenos artistas

No es común por estos lados encontrar un grupo o un dúo en este caso que tome como referencia el bolero latinoamericano. Menos aún si se trata de alguien en voz y un acompañamiento de bajo.





Cartacuba se propuso transitar este camino y presentará su nuevo proyecto de canciones clásicas latinoamericanas de los años 40 y 50.





A mediados de 2016, el dúo conformado por Vicky Barr (voz) y Francisco Homer (bajo) decidió comenzar con una exhaustiva búsqueda de canciones que se ajustaran a un repertorio concreto. Canciones clásicas de amor y desamor, boleros, tangos, tonadas que están impresas en el imaginario colectivo, que todos conocemos y podemos tararear sin saber muy bien dónde fue que escuchamos esas melodías.





La sonoridad pasó a ser la segunda parte fundamental del proyecto, llevar al plano más puro y concreto la esencia misma de esas canciones, la voz, la lírica y el desarrollo armónico-rítmico, de la forma más despojada posible, donde pudieran conectarse directamente con las personas que los escucharán.





Explorando aún más ese repertorio y ampliando muchas veces los límites para experimentar cuál es el alcance posible de la propuesta, deciden presentar por primera vez el material en un escenario.





Cabe destacar que en la apertura estará Edu Figueroa presentado su Set solo con las canciones que serán parte de su nuevo disco.





El viaje comienza la noche del jueves 22, a partir de las 22, en el amable escenario de Espacio LOA. Cartacuba nos propone ir de la mano por el malecón, o por esa calle empedrada que recorrían nuestros abuelos y recordar sutiles melodías, encantados por la risa del viento, casi enamorados.





Escenario habló con Vicky Barr sobre la actuación del jueves.

—¿Conocían el mundo del bolero o es algo en lo que se están metiendo de lleno ahora?

—Viene desde hace mucho. Creo que es de familia y más que nada por mi abuelo. Yo era muy chica y en las reuniones familiares sonaban siempre de fondo. Mi abuelo siempre me insistía que cante algo. Después cuando comencé a cantar más profesionalmente siempre algún bolero estaba dando vueltas. Creo que todo eso fue marcando inconscientemente mi carrera y hoy me vuelvo a encontrar con este género y le propuse a Fran (Homer) y enseguida le gustó la idea. Tanto que no solo se involucró como acompañante sino que formamos un dúo y estamos contentos con el resultado.





—¿Y qué pasa con la relación con el jazz? Estando Homer seguramente hay alguna fusión interesante...

—Sí tal cual, en los ensayos siempre se nota esta impronta y a veces se hace largo el desliz (risas). Pero enseguida volvemos y nos metemos de lleno en el género de nuevo. Igual hay escalas que quedan muy lindas y es bueno tener como compañero a un gran músico como Fran.





—¿Y cómo surgen las composiciones? ¿Están hechas solo para voz y bajo o también piensan en otros músicos?

—En principio la base es con bajo y voz. Después seguramente habrá invitados. Hace poco grabamos unos videos y participó Pichu Piccioni. Con percusión queda muy lindo también lo que hacemos. La idea es que con esta base se vaya adaptando a diferentes formatos. Creo que eso es lo fundamental y lo que más queremos. Esos videos están en proceso de edición y seguramente dentro de poco ya se podrán ver. Los queremos presentar para que la gente se entere de qué se trata la cosa y por dónde viene.





—¿Qué repertorio eligieron y cómo fue ese proceso?

—Son canciones clásicas. Es un repertorio que todos conocen o que alguna vez han tarareado por haberlos escuchado en vinilo o en alguna radio. No queremos alejarnos mucho de lo convencional. Queremos que al tocarlos, la gente se sienta identificada y conozca las canciones. Después en las versiones podemos jugar un poco más con las interpretaciones. Igual investigué mucho sobre esas canciones que a lo mejor conocíamos pero no sabíamos bien de dónde venían. Hay muchas historias y está bueno conocerlas. Hay mucho amor y desamor. Temas que de alguna manera tocarán de cerca a los que vayan a ver el espectáculo en mayor o menor medida.