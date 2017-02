El centro de salud de Altos de Noguera está en estado de asamblea

El jueves, al momento de ingresar a emprender el día laboral, los trabajadores de salud del centro de atención de Altos de Noguera, ubicado en Malaver y La Madrid, se encontraron con un panorama desolador.





Las instalaciones y el mobiliario estaban revueltos, faltaba la computadora del área de enfermería y además la heladera que almacenaba vacunas y otras drogas que necesitan frío estaba abierta, por lo cual estos productos se echaron a perder.





A raíz del hecho se optó por realizar una asamblea en la cual se definieron los pasos a seguir, por lo cual el día jueves no hubo atención al público. En tanto que ayer se prestaron servicios pero el personal se encuentra en estado de asamblea permanente. "Dependerá de la situación que se vaya sucediendo, porque hasta ahora no apareció personal del Nodo ni autoridades, así que se resolvió esta medida para que los compañeros estén en resguardo", explicó Viviana Servidio, integrante de la comisión directiva de ATE.

En ese sentido la referente aseguró que ante este tipo de situaciones, que violentan la tarea de los trabajadores, es necesario que las autoridades tanto del Ministerio de Salud como de Seguridad garanticen al personal que puedan trabajar tranquilos tanto fuera como dentro del nosocomio.





"Necesitamos soluciones de fondo, seguir con las reuniones que en su momento se realizaban y de las cuales participaban diversos actores que iban desde el Ejecutivo, Ministerio de Seguridad y vecinales para llegar a acuerdos y diagramar estrategias para que este tipo de hechos no vuelvan a suceder", sostuvo Servidio.





Para que este tipo de escenas no se sucedan en el tiempo, se solicitó presencia policial en el lugar y la posibilidad de contar con guardia nocturna. Sin embargo desde la Subcomisaría 19ª argumentaron que no cuentan con personal suficiente y recomendaron contratar personal privado. Al respecto Servidio recordó que este es el tercer hecho del cual es blanco el nosocomio. "Pero hay algo que no debería suceder más y se da. Esta es la problemática de salud", finalizó la integrante de ATE.