El Chino Maidana le respondió a Maywheather

"Con constancia y sacrificio se gana más de lo esperado", aseveró Marcos "Chino" Maidana en su cuenta de Instagram. El argentino, ex campeón superligero y welter de la Asociación Mundial de Boxeo, se refirió de esta manera a los dichos por Floyd Mayweather.





Tras su mediática pelea frente a Conor McGregor, "Money" elogió de gran manera al ex boxeador argentino al sostener que "es una leyenda" y que fue uno de los pugilistas más duros que le tocó enfrentar en toda su carrera.





"Maidana es una leyenda del boxeo. Es un boxeador increíble. Un peleador aguerrido. Me conectó fuertes golpes. McGregor me aplicó muchos golpes ilegales. Se destaca en su deporte pero no es un boxeador como Maidana y otros que enfrenté", fue lo que declaró el múltiple boxeador norteamericano.





Marcos "Chino" Maidana enfrentó en dos oportunidades a Floyd Mayweather. Ambos combates, que se disputaron en el MGM Gran Arena de Las Vegas en mayo y septiembre de 2014, se lo llevó el estadounidense por puntos.





Sin embargo, en la primera pelea fue cuando que el santafecino puso en apuros a "Money", quien debió aceptar, no muy convencido, la revancha debido a la presión que generó el público. En aquel entonces, Mayweather reconoció lo "incómodo" que fue desarrollar su estrategia debido a la fuerza y el ímpetu del argentino.





Fuente: Infobae