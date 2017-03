El Colegio de Abogados relevará en los barrios a quienes no tienen el nuevo DNI

Los recién nacidos se deben informar hoy al Registro Civil, tanto desde efectores públicos como privados, antes de recibir el alta. Pocos días después sus progenitores pueden retirar la partida de nacimiento, recibir un número de DNI y realizar el trámite correspondiente para obtener el mismo en formato tarjeta.





Sin embargo, durante décadas hubo un porcentaje de la población que no gozó del acceso al derecho a la identidad, sea por usos o costumbres de su entorno, por desconocimiento del trámite por parte de sus familias o por carencia económica, entre otros causales. También hay muchos que cuentan con su documento nacional, pero no en el formato tarjeta, obligatorio en la Argentina.





En el marco de la política de fortalecimiento de las vínculos institucionales, el Colegio de Abogados de Santa Fe (CASF), representado por su presidente, Mariano Viganó, y el subsecretario de Asuntos Registrales, Matías Ezequiel Figueroa (representando al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia), suscribieron un convenio de colaboración que tiene por objeto "garantizar el efectivo acceso al derecho a la identidad para las personas que se hallan en una situación de extrema vulnerabilidad".





La ejecución del convenio estará a cargo de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del CASF –impulsora de la iniciativa–, junto a funcionarios de la provincia.





"El documento único es la prueba de la existencia de una persona como parte de la sociedad y hace al ejercicio pleno de la ciudadanía, cuestión que no debe ser ajena al Estado provincial", destacaron desde el Colegio.

Derechos humanos

En diálogo con UNO, Mariano Viganó explicó que "la iniciativa surgió de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio, ante el conocimiento de una gran cantidad de personas en la ciudad de Santa Fe sin documentación".





"El año pasado tuvimos una reunión en el Registro Civil y se les planteó la posibilidad de hacer un convenio para que a través de nuestra comisión se determinara la cantidad de personas sin documentación, pasarle el informe al Registro Civil y que el mismo, a través de sus mecanismos se presente en las zonas de la ciudad para hacerles los DNI a esos ciudadanos", agregó.





—¿Parten de alguna estimación de cantidad de personas en esa situación?

—No, no tenemos una estimación en cifras. Sí hay zonas detectadas con mayor presencia de individuos que carecen de documento.





Por su parte, Noelia Barrios Colman, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Santa Fe explicó que "el primer paso fue realizar averiguaciones con trabajadores sociales para conocer la situación en distintos barrios".





"De acuerdo a esos primeros datos, sabemos que entre las zonas que más van a necesitar se encuentran Las Lomas, el cordón suroeste, el noreste y la costa", enumeró la profesional entre los sectores con mayor necesidad.





En cuanto a las características de quienes no cuentan con su DNI o no lo tienen actualizado, explicó que "hay barrios de Santa Fe que tienen miembros de pueblos originarios y muchos ciudadanos que vienen de otras provincias y nunca tuvieron un DNI; son jóvenes y adultos sin regularizar su situación".





Formato tarjeta

"Al problema que ya existía de personas sin regularizar se sumó la obligatoriedad del nuevo DNI, en primer lugar porque el trámite para realizarlo es principalmente con turnos online. Por la brecha digital muchos quedaban afuera y no sabían cómo sacar el turno", destacó Barrios Colman.





Y agregó: "Algo que nos interesaba sumar, además de la camioneta para el trámite en sí es el asesoramiento del Registro Civil, para quienes nunca tuvieron DNI, por ejemplo, porque en esos casos la gestión debe realizarse por medio de la Justicia y muchos no lo saben". Al respecto, mencionó que "una cuestión muy importante se vincula con las personas en situación de calle, porque no hay datos oficiales acerca de si tienen o no DNI".





A ellos apunta el Colegio las primeras acciones de asistencia. "Estamos gestionando en primer lugar el asesoramiento a personas en situación de calle. Trabajamos con consultas a distintas organizaciones no gubernamentales que manejan datos". En cuanto a los plazos, señaló que "la intención es comenzar a realizar los operativos en mayo, siempre dependiendo de la disponibilidad de la camioneta del Registro".

Para tramitarlo

Los ciudadanos argentinos para tramitar su DNI deben dirigirse al Registro Civil o Centro de Documentación que les corresponda de acuerdo a su domicilio. El documento es entregado directamente en el domicilio declarado por el ciudadano, por medio de pieza postal certificada, contra la presentación del comprobante de inicio del trámite. En caso de no poder efectuarse la entrega correspondiente, el DNI es remitido a la oficina en la se realizó la solicitud de trámite inicial, a fin de que el ciudadano pueda retirar su DNI.









El único DNI válido en el país será el digital