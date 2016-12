El Concejo le aprobó al municipio más de $5 mil millones para 2017

En una sesión de casi tres horas, el Concejo aprobó este viernes el Presupuesto Municipal 2017 enviado por el intendente José Corral a mediados de octubre, en el que prevé un cálculo de recursos, disgregados por rubros, de 5.069 millones de pesos. El proyecto fue aprobado por unanimidad y llegó al recinto como un despacho conjunto de las comisiones de Gobierno y Hacienda. A pesar de las modificaciones, el oficialismo apoyó la iniciativa. Pero vale aclarar que votó en contra las ordenanzas tributaria y fiscal y salieron en este caso, las propuestas de la mayoría.





En este sentido, los gastos corrientes suman 2.688 millones de pesos (representa el 53 por ciento del total); los gastos de capital son de 1.977 millones de pesos (representa el 39 por ciento del total); y las aplicaciones financieras son de 403 millones. En relación al año pasado, el primero representa un 41 por ciento más; y el otro, del 106 por ciento más. Este incremento es tan importante porque se incorporaron los convenios firmados y por firmar con el Gobierno Nacional.

Vale destacar que no se contemplaron unos 422 millones de pesos que el gobierno municipal establecía en el presupuesto original: un pedido de endeudamiento por 300 millones de pesos para nuevas obras; unos 72,5 millones del Fondo de Obras Menores; y 50 millones del Acuerdo Capital. La oposición fue la que decidió eliminar estos rubros y los fundamentó diciendo que "lo primero se tratará y aprobará cuando llegue el momento; el segundo, porque se trata de un proyecto que aún no se sancionó en la Legislatura provincial; y el tercero, porque no se sabe si ese desembolso realmente llegará", dijeron y consideraron que "no se pueden presupuestar obras cuando el dinero aún no está".





Ordenanzas claves

Antes de tratar el Presupuesto, se aprobaron las ordenanzas tributaria y fiscal para el ejercicio 2017. Llegaron al recinto dos proyectos, uno por la mayoría y el otro por la minoría que ahora es del interbloque oficialista, quienes votaron en contra y luego fundamentaron por qué. Como más sobresaliente, se eliminó la tasa de mantenimiento de la red vial y la contribución especial sobre los consumidores de gas natural, dentro de la ordenanza fiscal. Y en la otra, se modificó la Tasa General de Inmuebles (TGI) que pasa del 8 al 6 por ciento como tope, para los aumentos trimestrales previstos para este año. Por otro lado vuelve a ser atribución del Concejo Municipal el avalúo de la tasa.





Los concejales del oficialismo aseguraron que no apoyaron estas modificaciones porque "son herramientas que se les quita al intendente, pero sobre todo son recursos que se les saca a los vecinos". En relación a la tasa vial, dicen que se pierden unos 20 millones de pesos, y que concretamente se vuelcan al mantenimiento de las calles; los cambios en la TGI representan unos 25 millones de pesos menos; y en referencia a los consumidores de gas, unos siete millones menos que "va a perjudicar a aquellos que tienen que comprar la garrafa y el municipio no le puede hacer la obra para extender la red". En total significarían unos 52 millones de pesos que no entrarían a las arcas municipales.





En relación a estas ordenanzas, el intendente José Corral ahora tiene la potestad de vetarlas de manera total o parcial. Aunque es necesario aclarar que con el ejercicio 2016 se vence el presupuesto aprobado el año pasado y por ende también las actuales normativas tributaria y fiscal. Es decir que si las rechaza, se queda sin estas herramientas. Por eso deberá consensuar con los concejales o aceptar lo que aprobaron este viernes.





Las distintas posturas

La concejala Marianela Blangini (Bloque PJ-Santa Fe es una Sola) fue la responsable de defender este proyecto de Presupuesto en el recinto y expresó: "Hemos analizado detalladamente los distintos rubros que componen este presupuesto y mantuvimos reuniones de trabajo. Tuvimos varias dudas y aún las tenemos. Para 2017 se estiman gastos corrientes 42 por ciento superiores a los del 2016, cuando el mismo mensaje prevé una inflación del 17 por ciento, y no se tienen previstos los aumentos salariales. Tampoco nos cierra que el 63 por ciento de los fondos previstos para la obra pública de la ciudad, dependan de transferencias nacionales porque estamos atando dichas obras a las voluntades políticas de acuerdos políticos circunstanciales".

"Para nosotros se elimina una tasa -en referencia a la tasa vìal- que era injusta. La principal crítica que recibimos de los vecinos cuando vamos a los barrios, es sobre el mal estado de las calles" - Marcela Aeberhard, PJ-Mejor Santa Fe.

Por su parte, Marcela Aeberhard (Bloque PJ-Mejor Santa Fe), defendió su propuesta relacionada con la tasa vial y dijo: "Para nosotros se elimina una tasa que era injusta. La principal crítica que recibimos de los vecinos cuando vamos a los barrios, es sobre el mal estado de las calles. Con qué cara podemos mirarlos sin decirles que aparte de pagar una tasa vial, el municipio obtuvo un crédito de 86,5 millones hace unos meses y contaba desde el 2012 a la fecha de 770 millones presupuestados para el programa de Mejoramiento de la red vial; teniendo un promedio de ejecución en este programa del 65 por ciento y estando las calles a simple vista destrozadas".





Juan Carlos Cesoni (Bloque PJ) consideró en relación a las ordenanzas tributaria y fiscal: "Con la aprobación logramos el objetivo del interbloque que es dar a José Corral una herramienta sólida que le permita recaudar sin afectar la recaudación tributaria en general"; y luego dijo: "Hemos logrado un cuerpo tributario más justo, más progresivo y que particularmente le permita llevar adelante su gestión. Sería lamentable que el intendente vete estas ordenanzas porque quedamos en una situación de incertidumbre".

"Es muy importante haber logrado la aprobación del presupuesto porque es sin duda una de las herramientas fundamentales para el plan de gobierno y la gestión del intendente" - Adriana Molina, FPCyS-UCR.

Por último, Adriana Molina (bloque FPCyS–UCR) expresó: "Es muy importante haber logrado la aprobación del presupuesto porque es sin duda una de las herramientas fundamentales para el plan de gobierno y la gestión del intendente. Tiene que ver con aquello que se va a hacer, con lo que se define como prioridad para los vecinos de la ciudad, y por supuesto para cumplir con estas necesidades es necesario contar con los recursos suficientes. Lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo en relación a las dos ordenanzas (tributaria y fiscal) también fundamentales, que completan este plan de gobierno".