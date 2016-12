El Concejo solicitó la erradicación de microbasurales en tres barrios

Hace poco más de un mes, Diario UNO publicó una nota donde se reflejaba un relevamiento que llevaron a cabo profesionales junto a jóvenes de San Lorenzo, Chalet y Arenales en el marco del proyecto denominado Geobúsqueda. A partir de este informe, el edil Juan Carlos Cesoni también hizo un sondeo e ingresó una serie de iniciativas para la erradicación de cada uno de ellos. En la última sesión que se realizó el pasado jueves, fueron aprobadas 15.

Según contó el edil del PJ a Diario UNO "no se trató de un proyecto sino de 40 y se aprobaron 15 en la última sesión y hay unos 20 que fueron sancionados en encuentros anteriores". Y luego agregó: "Se trata de un relevamiento que hizo el grupo Geobúsqueda que motivó a una publicación en un diario local –Diario UNO-; y nosotros tomamos esa información y decidimos presentar un proyecto, pero el riesgo era que cuando se presenta uno con todos los basurales el municipio solo limpia algunos y cierra el expediente y quedan los otros en el mismo estado, por eso decidimos presentar un proyecto por cada uno de esos puntos relevados".

El autor de estas iniciativas coincidió con ese informe al decir que "eran cuarenta los puntos donde los desechos ocupan la vía pública"; y luego dijo: "Los puntos van cambiando como así también los volúmenes. Por eso le pedimos también al municipio que una vez que haga la limpieza luego releve otra vez el barrio porque este trabajo que hicieron estos jóvenes debió hacerlo el secretario del Medio Ambiente del municipio, entonces entendemos que es labor de ellos ver si cambiaron de lugar o se volvieron a formar en ese punto".

Para tratar de encontrarle una explicación al tema, Cesoni expresó: "Estos microbasurales se forman porque la prestación del servicio de recolección no es eficiente y la Municipalidad no junta los amontonamientos; pero también hay una conducta del vecino de generar esta acumulación. La solución a esto, a nuestro entender, es que de manera inmediata el municipio erradique los basurales, dé la orden a la empresa de recolección que incorpore estas zonas de la ciudad". Y en el caso de no ser posible, que busque otros mecanismos como colocar contenedores o canastos comunitarios; o que sea el propio municipio el que junte la basura en esos sectores.





Propio relevamiento

Este concejal salió con su equipo de trabajo al territorio y relevó también los puntos: "La radiografía de estos barrios: Arenales, Chalet, San Lorenzo y también Centenario, se formó a partir de distintos relevamientos que hemos realizado con nuestro grupo. Además de todos los datos necesarios, también tenemos bien identificadas las calles y pasajes de cada uno".

"Para dar respuesta a la problemática hemos presentado 34 proyectos durante todo el 2016 con la intención de empezar a trabajar un plan integral de microbasurales para que, justamente, en Arenales, Chalet, San Lorenzo y Centenario se realice un adecuado retiro de los desechos urbanos", explicó Cesoni.

Finalmente el edil justicialista expresó: "Creemos que el problema no fue solucionado y quienes deben hacerse cargo no lo hacen. Además se trata de un reclamo por parte de los vecinos de muchos años".





Uno por uno

Los microbasurales identificados se encuentran en calle Río Gallegos al 4000; otro microbasural en calle Juan José Paso, cien metros al oeste de calle Lamadrid; otro, en Aguado al 1200; otro, en un sector comprendido por Avenida General López y las vías del ferrocarril Mitre, entre las alturas 4400 y 4800; también en Juan Díaz de Solís al 1200; otro microbasural en calle 3 de Febrero y Lamadrid.

La lista continúa con otro microbasural situado en la intersección de las calles Uruguay y Roque Sáenz Peña; también otro, en San José al 1600; otra acumulación de basura en Pasaje Miguel de Cervantes al 4700; también en 3 de Febrero y Roque Sáenz Peña; otro en Amenábar y Pasaje Galisteo, otro en Río Gallegos al 3900 y finalmente otro en calle San José, altura al 1200.