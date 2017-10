En una conferencia de prensa efectuada este mediodía en la sede que la Unión Argentina de Rugby posee en la localidad bonaerense de Martínez, fue presentado oficialmente Mario Ledesma como head coach de los Jaguares.





La presentación fue encabezada por los board de Jaguares, Fernando Rizzi, Marcelo Rodríguez y el entrerriano Jaime Barba. El actual secretario de la UAR, Rizzi destacó que "le damos la bienvenida a Mario Ledesma como head coach de Jaguares. Hemos encontrado la mejor opción para la franquicia".





El dirigente confirmó en la apertura de la reunión con la prensa que el head coach Ledesma, será acompañado por el paranaense Martín Gaitán, y por Nicolás Fernández Miranda, quien se venía desempeñando como entrenador de Hindú Club.





El debut de los Jaguares en el Súper Rugby será el sábado 17 de febrero en ciudad del Cabo frente a Stormers. En total serán 16 partidos de la etapa regular, uno más que en las dos temporadas iniciales. El estadio de Vélez Sarsfield continuará siendo la casa de la franquicia nacional.









Ledesma2.jpg











"Agradezco a todos por la invitación a participar de esto, desde que arranqué como entrenador quería volver a Argentina. Yo quería volver. Quería sentir las decisiones, esas sensaciones,y ésta decisión la sentí. El corazón me decía que tenía que volver", comenzó señalando Ledesma.





Agregó que "mi plan era seguir en Australia hasta el mundial pero hay oportunidades que no se pueden dejar pasar. Michael Cheika hizo todo lo posible para retenerme, pero se dió cuenta que mi intención era volver, y asumir la conducción de Jaguares".





"Hay demasiadas cosas buenas para hacer borrón y cuenta nueva. El objetivo de Jaguares es dejarle un mejor equipo a Los Pumas. Si al profesionalismo le agregamos compromiso y pertenencia el equipo va a mejorar sin dudas" comentó el primera línea formado en el Club Curupaytí de Buenos Aires.





Dejó en claro que "el plantel de Jaguares lo define el entrenador de Los Pumas y me parece lógico. Lo importante es que generemos buenos hábitos en todo. Quiero cada uno sepa que es lo que se espera de él y que no haya zonas grises".









Ledesma3.jpg











"Todavía no hablé aún con el Huevo Hourcade pero seguramente lo haremos en los próximos días. Agradezco que la UAR me respetó el no hacer ningún anuncio ni confirmación, y eso es un buen comienzo. En relación al juego, lo qué hay que mejorar son las destrezas dentro del equipo. Hay que pulir destrezas y crear nuevos hábitos dentro del equipo, pero el sistema y la estructura no cambia nada" sostuvo el exhooker de Los Pumas.

Un tema de enorme actualidad es la presencia de los jugadores que lo hacen en clubes europeos, y sobre el particular, Ledesma sostuvo que "hay un nivel jerárquico en la UAR y nosotros respetamos las decisiones de la Unión, con respecto a los jugadores de Europa".





Además, explicó que "el scrum se está tomando seriamente me dijo Gaitán, por eso Le Fort se suma a Pumitas, mi análisis lo haré cuando pueda trabajar. Igualmente, yo no puedo hablar antes si ven como funciona la cosa".





A su turno, Nicolás Fernández Miranda, comentó que "me costó desprenderme del club pero creo que están bueno los desafíos. Hay que trabajar mucho en la obtención y en volver al equilibrio que siempre nos dio nuestra identidad".





"Estamos convencidos de que hay que ampliar la base de jugadores, por suerte en Argentina XV está lleno. Estoy muy honrado por este desafío. Igualmente hay que trabajar mucho". sostuvo Nico.





Señaló que "creo que debemos mantener y fomentar el ADN del rugby argentino: el mix entre lo amateur y profesional. Hoy Jaguares es el rugby argentino y es un lugar de privilegio para todos los chicos".