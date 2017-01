El crudo relato de Maradona: contó cuando consumió por primera vez

Diego Maradona, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, contó su relación con las drogas y cuándo consumió por primera vez.

"Tenía 24 años cuando consumí droga por primera vez, en Barcelona. Fue el error más grande de mi vida", dijo el ex futbolista, que rápidamente reconoció que lleva 13 años sin consumir, algo que le produjo un cambio radical.

"El problema más grande fue el de la droga. La droga mata. Yo soy muy afortunado, porque si continuaba así, hoy estaría muerto. Hace 13 años que no consumo. Hoy puedo levantarme a la mañana y ver a mis hijos y nietos", dijo en diálogo con el Canal 5 de la cadena italiana Mediaset.

Maradona Italia

Además, Maradona habló sobre su famila: "Ahora tengo tres años de contrato en Dubai, hago el amor con Rocío y juego al fútbol. Tengo a mis cinco hijos y mis nietos".

"Siempre me han dicho que no reconocía a Diego Jr. Le doy razón a la gente. Me perdí muchos años de un hijo maravilloso. Lo mismo con Jana. Hoy es mi amor", afirmó.

"Me enamoré rápido de Diego Jr., porque es igual al padre. Trabaja conmigo, está cerca. Lo haré trabajar conmigo en la academia Maradona en Dubai.Ojalá pueda unir a toda mi familia", sostuvo.

Sobre su relación con Veronica Ojeda, Maradona afirmó: "Sólo me ha dejado a Diego Fernando, nada más. No quiero saber más nada de ella. Hoy estoy tremendamente enamorado de Rocío. Pero ella sabe que yo, como la amo a ella, puedo llegar a tener otro amor. Con ella estamos bien, no voy a tener hijos por la distancia de la edad".

Maradona también opinó sobre el Papa Francisco: "Somos dos argentinos que llegamos muy alto. He estado con otro Papa, pero no transmitía nada. Este está haciendo cosas dentro del Vaticano que son de un fuera de clase".

Para finalizar se acordó de Mauro Icardi: "Uno no puede traerlo a la casa, a una cena, y luego esposarse con la mujer. Icardi es un traidor. Será un gran jugador, no digo que no. Pero lo que le hizo a Maxi López es de traidor y eso en el fútbol y en la vida, se paga. A veces hace goles, pero no es Batistuta. Batistuta es diez Icardi".