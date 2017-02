El descargo del guitarrista de Maluma detenido en Córdoba

"Hola, muy buenas tardes a todos, estoy muy triste, muy intranquilo, muy afectado con todo lo que estoy leyendo, con los comentarios de la gente, con todo lo que está pasando en esta situación y creo que llegó el momento de que cuente los hechos como realmente ocurrieron", comenzó diciendo el guitarrista de Maluma, Santiago Múnera Villa, quien fue detenido en Villa María por haber agredido a una mujer.





"Saliendo de la discoteca, un amigo tuvo un altercado con un guardia de seguridad, yo me puso en medio de la situación para defender a mi amigo... por el espacio reducido en donde nos encontrábamos en ese momento hubo más personas implicadas", siguió.





"En medio del caos empecé a recibir los golpes de una mujer que nunca había visto y no sé cuáles fueron sus motivos para comenzarme a pegar, la reacción de nosotros fue irnos del lugar para evitar más problemas y esta mujer siguió persiguiéndome y golpeándome... Cuando me iba a montar en el taxi para irme comencé a recibir golpes de ella y más personas y como cualquier ser humano me tocó defenderme. Cuando la gente vio un altercado entre un hombre y una mujer tiende a defender a la mujer sin importar la razón", agregó luego.





Entre los comentario de sus posts, se puede leer algunos a favor de él. Mirá.

Embed PARTE 2... LA VERDADERA HISTORIA DE LO QUE SUCEDIÓ EN ARGENTINA Un vídeo publicado por Santiago Múnera Villa (@_santiagomunera) el 4 de Feb de 2017 a la(s) 2:20 PST Embed PARTE 1 DE LA VERDADERA HISTORIA DE LO QUE SUCEDIÓ EN ARGENTINA Un vídeo publicado por Santiago Múnera Villa (@_santiagomunera) el 4 de Feb de 2017 a la(s) 2:20 PST



