El descargo de Salorio tras el descontrol: "Tenía tres lexotanil encima"

El preparador físico de la Selección argentina Sub 20 e histórico colaborador de José Néstor Pekerman, Gerardo Salorio, dijo haber reaccionado durante el partido ante Brasil porque hinchas de ese país le tiraron piedras y lo insultaron.

"Tenía brasileros atrás tirando botellas e insultando y la policía miraba como si nada. Me dijeron de todo, se acodaron de mi familia. Me sacaron de quicio y a uno lo invité a pelear", reconoció.

A Salorio lo captaron las cámaras de la televisión en pleno altercado, que le costó ser expulsado en el torneo Argentina necesita ganarle 5 a 0 a Venezuela la próxima fecha para no quedarse afuera del Mundial o bien vencerlo por un marcador menor y que Colombia, que sólo sumó un punto en la fase final, derrote a Brasil.

"Tenía tres lexotanil encima. No nos sale nada, no ligamos. Nos exigen resultados y éste equipo tiene 51 prácticas nada más", se quejó.

Salorio opinó que "no es fácil estar en la cancha porque te cobran un penal que no sabés si es o no, te insultan" y dijo que "los arbitrajes de este campeonato han sido sospechosos" y señaló que "a Ecuador le dieron 7 penales".

Más allá que finalmente asumió que estuvo mal, el preparador físico no dio un paso atrás: "Pueden retrotraer el partido y lo hago nuevamente. Fue una situación caótica".

"Ayer lloré mucho. No me gusta quedar afuera de un Mundial como nos está pasando y sé que nos están matando. Tomo 20 pastillas por días, vengo de un ACV", afirmó.





profe.jpg

Por último, contó que "parezco Jesucristo en la cruz porque todos me tratan de culpable" y relató que "cuando me echaron salté el alambrado y fui a buscar a los que me dijeron `Filho da Puta´".