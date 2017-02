"El día que Loan te pegue, llamá a la policía", le recomendó Mariana Nannis a Charlotte

Tras el polémico tuit disparado por su hijo Alexander, Mariana Nannis le advirtió a su hija Charlotte Caniggia que Loan, su novio, "es muy agresivo" y que en caso de violencia de género no dude en llamar a la policía.

"Mi hermana apareció con moretones en los brazos", escribió Alexander Cannigia en medio de la temporada en Córdoba, poniendo en escena la supuesta problemática en Twitter.

Con Charlotte como invitada, el periodista Ángel de Brito le preguntó a Nannis: "¿La tenés controlada desde allá?" (Marbella, donde vive la afamada botinera). Y la mujer de Claudio Paul Cannigia comenzó a tirar los primeros dardos contra Loan. "¡Cómo la voy a tener controlada si está de novia con el del Evatest! ¿Cómo me vas a preguntar eso? Está a la vista que no está controlada, sino no estaría con ese chico. A veces a uno le entran basuras en los ojos y es difícil que te las saquen", disparó Mariana, mientras su hija la escuchaba sin emitir palabra.

Encendida, Nannis agregó: "Evidentemente no está bien lo que ha hecho (Loan). Lo del Evatest fue una barbaridad. Matías Alé estaba en dificultades en ese momento y él se aprovechó de su dificultad. Si vos te aprovechás de la dificultad del otro es porque sos un hijo de re mil put... Yo a Matías Alé lo adoro y no se merece lo que le hicieron. Y no creo que a Charlotte le parezca bien lo que le hicieron", expresó, furiosa, haciendo referencia a la confesión de Flor Maggi en TV, mientras Matías estaba internado tras haber padecido un segundo brote psicótico. En la misma línea, y ante el tibio "basta, mamá" de Charlotte, Mariana continuó sin pausa con su monólogo: "No me parece un chico para mi hija, ni para ninguna chica. Si a ella le entró una basura en el ojo, espero que se le pase. En algún momento se la van a sacar.

Acá, en Marbella, hay unas clínicas de ojos buenísimas. Capaz que cuando vuelve se le va la basura que tienen en el ojo", sostuvo. Y dio inició a un fuerte cruce con De Brito.

El diálogo es el siguiente:

Ángel: -¿Le querés decir algo a tu mamá?

Charlotte: -No, nada. Bueno mamá, te quiero mucho.

Mariana: -Bueno, lo único que le voy decir a Charlotte es que se cuide de ese chico porque es muy agresivo. Así que nena, ya sabés, que el día que te peguen llamás a la policía. Yo sé que hay un 911. El día que te pegue, tené cuidado. Te mando un beso. Cuidate.

Charlotte: -¡Mamá, basta!