El "divorcio" menos pensado

El entrenador y tío del tenista español Rafael Nadal, Toni Nadal, anunció que la actual será su última temporada junto al crack mallorquín, debido a que se dedicará a la formación de jóvenes talentos en la Academia que posee en Manacor junto a su sobrino."Ésta será mi última temporada con 'Rafa'. Desde el próximo año no lo seguiré, únicamente me dedicaré a nuestra Academia en Manacor. Quiero ocuparme de la formación de jóvenes talentos", comentó 'Tony', en declaraciones publicadas por la página web "Il Tennis Italiano", según informó la Agencia EFE.El tío de "Rafa" informó su decisión en Budapest, donde participa de un foro de la Asociación Mundial de los Entrenadores de Tenis Profesional (GPTCA, por sus siglas en inglés)."Mi relación con 'Rafa' sigue siendo óptima. Viajé muchos años con él, ahora quiero ocuparme de la formación de jóvenes y nuestra Academia es un sitio perfecto", agregó el entrenador del súper campeón español.El 'zurdo' Nadal ganó 69 torneos de la ATP bajo la conducción de su tío, los más importantes sin dudas los 9 Roland Garros que le valieron para ser considerado el mejor de la historia sobre polvo de ladrillo, y también conquistó dos veces Wimbledon , otras dos el US Open y una el Australia Open.