El Doctor lo operó sin anestesia

En su programa radial en radio La Red, ante el intento de un compañero de citar una frase del oriundo de Casilda, el campeón del mundo en México '86 y subcampeón en Italia '90 explotó. "No me ponga nervioso. Hábleme de técnicos en serio, pero no de un técnico de cuarta. Usted tiene que hablarme de Beckenbauer, de Menotti... pero no de cualquiera como este Don Paoli", rebautizando al DT del Sevilla. Y retrucó: "¿Usted dice que va a ser técnico de Argentina? Ya lo veremos".





Sampaoli.jpg







"Sampaoli no sirve para nada y sólo es amigo de dos o tres periodistas chilenos que le dieron cuerda. Si Sampaoli viene a Argentina, me tomo un barco y me voy a Uruguay", agregó el ícono de Estudiantes, cambiando de locación para su exilio.

Bilardo, en cambio, fue elogioso con Ramón Díaz, flamante campeón de la Liga de Arabia Saudita con el Al Hilal: "Ya estuvo en las gateras para dirigir a la Selección. Demostró en River que es un técnico ganador".

Desde que comenzó a sonar con fuerza el nombre de Jorge Sampaoli para comandar la Selección argentina , Carlos Salvador Bilardo comenzó una campaña para desprestigiar los logros y méritos del santafesino y amenazó con "irse a Turquía" en caso de calzarse el buzo de la Albiceleste.