El dolor de los padres de Silvia Süller: "Ella es mala y miente"

El pasado domingo, en la mesa de Mirtha Legrand, Silvia Süller hizo una fuerte denuncia contra su hermano Marcelo: "Se droga, se saca y me agarra a los golpes, me ha tirado planchas por la cabeza".

En Nosotros a la mañana, el menor de los Süller se defendió de la contundente acusación de Silvia en su contra. "Me asombra lo que dice los golpes. Eso nunca pasó", exclamó.

"Me encantaría que tenga pruebas y haga las denuncias correspondientes", agregó Marcelo, que convivió con Silvia durante 4 meses cuando ella regresó de Miami.

Por último, indicó cuál es para él la razón detrás de esta denuncia en su contra. "Ella dice esto para promocionar su obra de teatro", sentenció Marcelo.

Lo cierto es que ahora, los padres de Silvia salieron a dar su versión de los hechos. En diálogo con Desayuno Americano con Pamela, Nélida y Hugo manifestaron su dolor tras la grave denuncia que hizo la rubia: "Ella es mala y miente. Todo lo que dijo no es verdad".

"A veces ella se pasa en declaraciones que no son verdaderas. Marcelo no fue violento con Silvia. Y si pasó algo debe haber sido cuando no estaba yo en casa, pero no creo que Marcelo sea capaz de hacer algo así", aseguró Hugo.

