El drama de las hermanas de las gemelas adoptadas por Madonna

Trabajan para sobrevivir con 50 centavos de dólar por día. Comparten un baño común techado con bolsas de plástico entre cinco familias de la aldea y jamás tuvieron un baño de agua caliente.

Mientras que Esther y Stella tendrán un cocinero que prepara sus comidas, sus hermanas sobreviven con una dieta diaria de Msima, una mezcla de harina y maíz convertido en una especie de avena.

Nunca conocieron a sus hermanitas, ya que eran muy pobres para pagar la tarifa del bus para viajar 65 kilómetros al pueblo de Mchinji en Malawi, donde se ubica el orfanato Casa de la Esperanza.





Su padre nunca les dijo que habían sido adoptadas por una de las mujeres más famosas del mundo, y sólo se enteraron por una amiga suya que lo había escuchado en la radio al principio de esta semana. De hecho, tampoco sabían quien era Madonna ni habían escuchado alguna de sus canciones.





NENASMADONA.png



"Nunca escuche mencionar a esta persona con la que están", dijo Alinefe. "Nadie aquí conoce a Madonna. Es famosa? Debe ser buena si ha adoptado a las gemelas", continúa.





No se detecta ni un poco de envidia de sus hermanas hacia las gemelas. "Solo me enteré ayer que estaban en América. No sé dónde eso queda pero estamos contentas por ellas. Estoy triste que no las volveré a ver pero feliz que han conseguido una nueva vida. Van a tener una buena educación y pueden vivir sus sueños. Están con alguien que las quiere y que las amará mucho", dijo tiernamente la niña de 15 años.