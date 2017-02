El drama de Reina Reech

Reina Reech está viviendo la crisis de cerca. Según contó en una entrevista con el programa "Cosas que pasan" (La Oncediez), 2016 fue un año duro y la cantidad de alumnos en sus escuelas bajó un 35 por ciento. Pero la actriz y bailarina no baja los brazos ni se desanima: este verano se puso al frente de la remodelación ella misma. "Estoy poniendo mi creatividad y mis manos. Porque estoy pintando, lijando. Estuve haciendo unas pruebas de pátinas en la carpintería. Me estoy ocupando personalmente: fui a comprar los pisos, fui a comprar la pintura, me enteré que no estaban más las cuotas", contó sin perder la sonrisa.





Reech tiene tres escuelas: la más antigua está en Belgrano y tiene otras dos en Caballito y Palermo, donde se cursan estudios de danza clásica, jazz y comedia musical destinados a niños, adolescentes y adultos. "Tengo que cuidar un poco el mango. La crisis nos afectó, el año pasado no sabías que iba a pasar con tu economía. La gente bajó en relación a otros años. Hubo una baja del 35 por ciento de los alumnos", agregó.





Más allá de que no pasa el mejor momento económico, sigue apostando al sueño que hizo realidad hace veinte años. Y también se dedica a disfrutar de su nieto Toribio ("Torito", como lo llama ella), hijo de Juanita. "No soy invasiva como abuela. Es un amor totalmente liberado".

Durante la entrevista, Reech también habló sobre Showmatch y dijo que no piensa en volver al programa como jurado porque no la hace feliz el escándalo que fue incrementándose con los años dentro del reality. "No me planteo volver. No seguir fue una decisión mía, no fluyo ni me siento cómoda con la parte de reality y de escandalete".





Show TN