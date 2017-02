El duro momento de Juanita Tinelli: sufre por amor

Desde que era muy pequeña, Juanita Tinelli tuvo una gran exposición en los medios por la fama de su papá. Con el paso de los años, fue creciendo y ahora se convirtió en una bella adolescente.





En octubre del año pasado, la hija del conductor de Marcelo sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una imagen muy acaramelada con un joven.

Juanita Tinelli





"Te extrañaba, imbécil", escribió en aquella oportunidad en la leyenda de la foto, en la que aparecía sentada en la cama junto Lucas Vidaurreta. Él también compartió esa imagen desde Instagram junto al mensaje "we are back" (estamos de vuelta). De esta manera, dejaban en claro que entre ellos existía algo más que una simple amistad.





Pero el tiempo pasó y parece que la relación no prosperó. En las últimas horas, Juanita sorprendió con la frase que publicó en su cuenta "I should have loved myself with the love i gave to you (Debería haberme amado con el amor que le di)".

¿El mensaje es para Lucas Vidaurreta?

Embed I should have loved myself with the love i gave to you Una foto publicada por Juana (@juanittinelli1) el 6 de Feb de 2017 a la(s) 5:05 PST