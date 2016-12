El duro momento de la ex-Leona Noel Barrionuevo

"Hoy estoy en la calle". Con estas palabras, Noel Barrionuevo se refirió a su presente a pocos días de ser desafectada del seleccionado argentino de hockey femenino.

Tras una gran trayectoria en Las Leonas, la delantera fue desafectada de la primera lista que dio a conocer el entrenador Gabriel Minadeo para 2017.

"Qué difícil decir cómo estoy... Estoy bastante triste por cómo se dieron las cosas. No me lo esperaba. Mi vida no está organizada como para hoy estar desafectada del seleccionado", sostuvo en una entrevista que concedió al diario Clarín.

"Me sentí poco cuidada y siento que no se pusieron en el lugar del otro. Eso fue lo que más me dolió. Yo hoy estoy "en la calle". Hoy no cobro más beca. Al seleccionado le dedicaba tiempo completo porque vivía de eso", agregó la jugadora de 32 años del Club Ciudad de Buenos Aires.

Sobre la forma en que le comunicaron su desafectación, Barrionuevo expresó: "Hubiese preferido un poco más de comunicación, de diálogo. Si ellos creían que no tenía más futuro en el seleccionado, me lo podrían haber avisado antes. Es muy duro para un jugador de alto rendimiento que de un día para el otro te digan: "No estás más". Es un impacto fuerte porque toda tu vida la dedicaste al hockey. Pero son las reglas del juego y las tengo que aceptar".





