El estado de salud de los sobrevivientes de la tragedia del Chapecoense

Según informaron medios colombianos, el estado de salud de los sobrevivientes de la tragedia aérea que involucró al equipo brasileño Chapecoense mejora día a día.

Cinco de los seis heridos permanecen internados. El técnico aéreo boliviano Erwin Tumiri continúa su recuperación en Bolivia.

El director del Hospital San Vicente Fundación, Ferney Rodríguez, y la Clínica Somer dieron a conocer el estado de sus pacientes este sábado al mediodía:

Internados en el Hospital San Vicente Fundación

Jakson Follman (arquero): fue llevado el 9 de diciembre a un lavado quirúrgico, se le revisó el estado del muñón de miembro inferior derecho y éste se encontró en condiciones aceptables, un poco tranquilizadoras en relación al proceso infeccioso aunque requiere vigilancia estricta al respecto.

Se le retiró un tutor de la pierna izquierda y se le puso un espaciador, se están manejando las condiciones de ambos miembros inferiores. Su estado pulmonar es tranquilizador y están esperando evaluar mejor el estado de la fractura de la segunda vértebra cervical.

En la cirugía que se le realizó no fue necesario ampliar la amputación, cada vez el estado de los tejidos es mejor, sin embargo el control del proceso infeccioso amerita un seguimiento diario y no pueden dar un parte de 100 por ciento de seguridad de que no tengan que ampliar la amputación.

Helio Neto (defensor): continúa liberado del ventilador, completa 24 horas, su condición pulmonar sigue siendo crítica, pero ha tenido evidentes demostraciones de mejoría y son optimistas con su evolución, aún continúa en estricta vigilancia en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Rafael Henzel (periodista): fue trasladado a una habitación general, se encuentra tranquilo y su estado respiratorio es satisfactorio. "El proceso infeccioso pulmonar está siendo controlado, la evolución de las fracturas del pie derecho es adecuada, le haremos una tomografía de control pulmonar para mirar su estado e ir planeando la logística médica para cuando su condición médica permita el traslado a Brasil. Está aislado por su proceso infeccioso", dijo el médico.

Alan Ruschel (jugador): continúa en habitación, "evolucionando de forma tranquila. Estamos en control de un proceso infeccioso urinario y esperamos tener el aislamiento bacteriano este domingo; estamos organizando la logística para su traslado en los próximos días junto a Rafael", relató Rodríguez.

En la Clínica Somer

Ximena Suárez (azafata): la paciente se recupera satisfactoriamente, expresó la clínica a través de un comunicado.

"Estoy en óptimas condiciones, esperando que termine mi recuperación. Pronto estaré de regreso a mi país", declaró Suárez a través del Twitter de la clínica.