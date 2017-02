El ex juez Brusa comenzará a ser juzgado el jueves en otra causa por delitos de lesa humanidad

El ex juez federal Víctor Brusa comenzará a ser juzgado a partir del próximo jueves junto a cuatro ex policías por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Santa Fe, en el marco de una causa en la que se investigan los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la última dictadura cívico militar el centro clandestino de detención conocido como "La Casita".





Brusa, que en diciembre de 2009 resultó condenado por su participación en 21 desapariciones forzadas, era al momento de los hechos secretario del Juzgado Federal de Santa Fe. El ex funcionario judicial está acusado junto al ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti; el ex comisario de la Seccional 4°, Ricardo Silvio Ferreyra; el ex ayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de la policía provincial Eduardo Alberto Ramos Campagnolo; y la ex escribiente de la GIR, María Eva Aebi.





Según consigna el sitio Fiscales, dependiente de la Procuración General de la Nación, en este proceso oral se juzgarán los delitos que padecieron 13 víctimas --una de ellas resultó asesinada-- en este centro clandestino de detención que se encontraba en las afueras de la capital provincial. Emilio Osvaldo Feresín, responsable de la organización Montoneros en Paraná y Santa Fe, fue secuestrado el 10 de febrero de 1977 y, de acuerdo a la información aportada al expediente por testigos, este militante murió en "La Casita" un mes después de su captura.





Otras de las víctimas que compartieron cautiverio con Feresín señalaron que lo vieron en muy malas condiciones físicas y que escucharon tanto los golpes que le propinaron como sus gemidos de dolor. Los testigos declararon en la causa que uno de los captores de este centro clandestino les contó a los prisioneros que el dirigente montonero "se les había ido" tras una sesión de tortura.





Brusa está acusado en su carácter de funcionario judicial por haber aplicado "apremios ilegales a dos víctimas con el objetivo de que modifiquen las declaraciones vertidas bajo torturas". El fiscal Walter Romero consignó en la acusación que Brusa solía, además, presentarse ante sus víctimas como "el juez", aunque en tiempos del terrorismo de Estado era secretario del magistrado Fernando Mántaras.